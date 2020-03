Are Stokstad går av som toppsjef i Amedia

Ifølge Medier24 informerte Stokstad sine ansatte gjennom en melding på intranettet tirsdag morgen.

«Gode kolleger. Alt har sin tid. Også jeg. Jeg har derfor orientert styreleder André Støylen om at tiden nå er inne for å starte prosessen med å finne en ny konsernsjef i Amedia. Den jobben er det styret som skal stå for. Jeg fortsetter for fullt i jobben som konsernsjef frem til min etterfølger er på plass i sjefsstolen. Jeg har på Ingen måte tatt denne avgjørelsen på grunn av manglende energi eller lyst. Men kalenderen viser at jeg i løpet av dette året fyller 66 år. Jeg har derfor rett og slett funnet ut at det er riktig for meg å ta denne avgjørelsen nå», skriver han, ifølge nettstedet.

Are Stokstad har vært konsernsjef i Amedia siden 2013. Før det var han konserndirektør i A-pressen/Amedia fra 2009.