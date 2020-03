Australsk nyhetsbyrå legges ned etter 85 år

Etter 85 år er det ikke lenger grunnlag for videre drift fra 26. juni, opplyste administrerende direktør Bruce Davidson på et allmøte tirsdag.

Opp mot 180 personer jobber i dag i AAP. De ansatte ble tirsdag orientert om at en del kan overføres til nyhetsbyråets to største eiere, Nine og News Corp Australia.

Rundt 50 journalister fra ulike nyhetsbyrå og aviser i Europa, inkludert NTB og VG, leier lokaler av AAP. Det er uklart om nedleggingen vil få andre konsekvenser for de europeiske mediene annet enn å bytte lokaler.

– Jeg tror dette er en nyhet som vil slå ned som en bombe blant alle i Australia som har tatt uavhengig journalistikk for gitt, sa styreleder Campbell Reid på allmøtet.

Han forklarte at mye av svikten i inntektene til nyhetsbyrået de siste årene skyldtes den massive tilgangen til gratis nyheter på internett.

AAP ble grunnlagt i 1935 og har vært drevet som et uavhengig nyhetsbyrå, eid av mediekonsernene News Corp (44,74 prosent), Nine Entertainment (44,74 prosent), West Australian Newspapers Ltd (8,25 prosent) og Harris Enterprises. Daglig har byrået produsert over 500 nyhetsartikler, nyhetsbilder og video.