Raja skroter Skei Grandes mediestøtteråd

– Forslaget om mediestøtteråd legger vi nå bak oss, sier kulturminister Abid Raja (V) til Medier24.

Det var i forbindelse med at mediestøttemeldingen ble lagt fram mars i fjor at regjeringen la fram et forslag om å etablere et mediestøtteråd.

– For å ivareta og styrke prinsippet om armlengdes avstand vil vi opprette et uavhengig råd, Mediestøtterådet, som skal ha ansvar for den direkte mediestøtten, sa daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) den gang.

Forslaget ble sendt ut på høring i desember, med frist i januar. I høringsrunden var en av hovedinnvendingene mot opprettelsen av det nye rådet, at man kommer til å konsentrere mye makt i få hender, og at rådet ikke vil være underlagt den demokratiske kontrollen som fordelingen av mediestøtten i dag er.

– Regjeringen er opptatt av både demokratisk kontroll og at man ikke skal lage organer det konsentreres mye makt rundt. Det er en av årsakene til at vi nå trekker dette forslaget, i tillegg til at bransjen skal oppleve ro og forutsigbarhet, sier Raja.