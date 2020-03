Reagerer på Abid Raja-utspill om utenlandsk spillreklame

Da regjeringen fredag la fram en endring i kringkastingsloven, kom det fram at de ønsker å stanse spillreklame som sendes på norske kanaler fra utlandet, skriver Aftenposten.

Dette kan få betydelige konsekvenser for Discovery og Nent-gruppen, ettersom de tjener mye penger på nettopp den type reklame under sine sportssendinger.

– Nå setter vi en stopper for dette og håper det vil være billigere å kjøpe rettighetene til sport, slik at man kanskje får se det på andre TV-kanaler også, eller på de samme kanalene uten at man må betale så mye for det, sa kulturminister Abid Raja til TV 2 nylig.

– Grenseløst naivt

Dette får Discovery til å reagere.

– Det er nesten så man ikke tror det man hører. Det er også grenseløst naivt. Tror ministeren at det er inntektene fra spillreklame som har finansiert våre rettigheter til OL og eliteserien? Det kan i så fall avkreftes, sier TV-selskapets kommunikasjonssjef Espen Skoland til Aftenposten.

Raja svarer at han opplever Skolands utspill som litt pussig.

– De samme inntektene som Discovery har hevdet har vært helt avgjørende for at de skal kunne finansiere norskprodusert TV-innhold, er plutselig ikke relevant når det er snakk om milliardbeløp for diverse sportsrettigheter? spør Raja retorisk.

Lovforslaget som foreslås, og som sannsynligvis vil få flertall i Stortinget, åpner for at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører og internettleverandører å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til ulovlig markedsføring.

Applauderer tiltaket

Norsk idrettsforbund applauderer på sin side tiltaket i en pressemelding mandag.

– Norsk idrett har alltid støttet og vil alltid støtte tiltak som begrenser problemspilling og reduserer antall personlige tragedier forårsaket av pengespill. For norsk idrett er hensynet til problemspilleren og den spillavhengige viktigst. Lovforslaget forventes derfor å få solid oppslutning i Stortinget, og ikke minst i norsk idrett, sier idrettspresident Berit Kjøll.