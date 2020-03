Weinstein fortsatt på sykehus etter kjennelsen

Den tidligere så mektige filmprodusenten befinner seg fortsatt på en fengselsavdeling ved et sykehus i New York City, melder amerikanske medier onsdag.

Han har fått fangenummer 06581138Z etter at dommeren i rettssaken mot ham ga ordre om at han skal varetektsfengsles fram til straffeutmålingen blir klar 11. mars. Meningen var at han skulle føres til fengslet Rikers Island, men i stedet ble han kjørt til Bellevue Hospital på grunn av brystsmerter og høyt blodtrykk, ifølge forsvareren Donna Rotunno.

67-åringen risikerer opptil 25 års fengsel.

En annen av forsvarerne, Arthur Aidala, sier til New York Times at Weinstein så ut til å være i god form da han besøkte ham på sykehus tirsdag, men at han var forbløffet over kjennelsen og ønsket å anke den.

Når Weinstein utskrives fra sykehuset, vil han trolig bli ført til sykestua i fengselet. Deretter kan han komme til å få en egen celle med dusj, ifølge New York Times.