Svenske myndigheter krever at Kina slipper fri dømt forlegger

Den fengslede svenske statsborgeren og forleggeren Gui Minhai er dømt til fengsel i ti år i en kinesisk domstol i byen Ningbo.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi krever at han slippes fri for å kunne gjenforenes med sin datter og sin familie, sier Ann Linde til stasjonen.

Linde sier også at Sverige krever å få mulighet til å gi ham den konsulære bistanden han har rett til.