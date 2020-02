Gjengen i «Friends» samles igjen

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer blir å se i episoden, som skal spilles inn i samme studio som de originale sesongene.

De ti sesongene med «Friends» ble sendt fra 1994 til 2004. Serien er imidlertid i dag en av de mest sette på strømmetjenesten Netflix.

Amerikanske Variety melder at hver av skuespillerne for 2,5 millioner dollar for å være med i episoden. 2,5 millioner dollar tilsvarer rundt 23 millioner norske kroner.

Spesialepisoden blir tilgjengelig på en ny strømmetjeneste, HBO Max.