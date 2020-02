Robinson-comeback på TV3 etter åtte år

Neste år gjør «Robinsonekspedisjonen» comeback på TV3. Da vil det være åtte år siden programmet sist ble vist på kanalen. I mellomtiden har TV 2 forsøkt seg med to sesonger, uten at det ble noen suksess.

Programansvarlig Christian Holst Meinseth har store forventninger til en ny sesong på kanalen der det hele startet.

- Vi er stolte over å ta verdens største reality-suksess tilbake til norske seere og til Nent Group der det hører hjemme. Mange av oss vokste opp med Robinson-ekspedisjonen på slutten av 90- og starten av 2000-tallet, sier han.

«Robinsonekspedisjonen» hadde premiere på TV3 i 1999 og ble raskt en enorm suksess for kanalen. Realityserien hadde et toppår i 2000 med et snitt på 505.000 seere. Etter hvert mistet konseptet TV-seernes interesse og heller ikke TV 2 klarte å gi realityserien et løft.

Les også: Burger King viser stolt frem muggen burger i ny kampanje

Siste sesong, som ble sendt på TV 2 i 2016, hadde et snitt på 257.000 seere.

- Jeg er veldig skuffa over fjoråret. Det var rett og slett ikke en spesielt god sesong. Vi er avhengig av en god cast og jeg følte heller ikke at TV 2 stod med knyttede never og pushet sesongen. Men vi har pratet sammen og er alle enige om at det er mye vi kunne ha gjort bedre, sa programleder Christer Falck til Kampanje da.

I dag sier Falck til Kampanje at han trolig ikke vil lede den nye sesongen.

- Det ville aldri vært meg det skulle stått på, men TV3 ser etter noe nytt og fresht, så det blir ikke meg denne gangen. Jeg er gammel og ufresh, sier han i dag.

Hvem som skal lede den nye sesongen, er ikke kjent, men jakten på programleder og nye deltakere er nå i gang.

Les også: Reklamekjøper tror det spøker for «Casa Numme»: - Forventer mer av TV 2

- Vi jobber nå med å finne en dyktig person som kan tilføre Robinson en ekstra dimensjon, i tillegg til å lede konkurransen på en god måte, forteller Christian Holst Meinseth.

(Artikkelen er først publisert av Kampanje)