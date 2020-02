Elton John avlyser i New Zealand

Søndag måtte poplegenden avbryte en konsert i Auckland på New Zealand halvveis ut i de tre timene hver konsert varer. Årsaken var en såkalt atypisk lungebetennelse, forårsaket av mykoplasmabakterien, som kan forårsake øvre og nedre luftveisinfeksjoner.

– Til tross for forsøkene til en artist som aldri vil skuffe sine fans, har det i samråd med leger blitt besluttet at sir Elton Johns gjenstående konserter blir flyttet til 2021, heter det i en uttalelse fra turnéarrangøren.

John sier han er utrolig skuffet over å måtte avlyse, og han beklager så mye overfor fansen. Den 72 år gamle artisten fortsetter nå turneen i Australia og lover å komme tilbake til New Zealand.

– Jeg vil alltid gi 100 prosent, og jeg er redd for at jeg ikke er i stand til å gjøre det nå, sier poplegenden, som legger til at han er takknemlig for støtten han har fått og gleder seg til å komme tilbake til landet for å spille.

Elton Johns ambisiøse avskjedsturné «Farewell Yellow Brick Road» startet i 2018 og strekker seg fram til neste år. Fra 22. februar opptrer han igjen i Australia, der han allerede har hatt én runde i år, med totalt sju konserter til, før Nord-Amerika får nytt besøk helt fram til juli.