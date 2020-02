Forfatter Asli Erdogan frikjent i Tyrkia

Erdogan fikk i 2018 Den norske forfatterforeningens ytringsfrihetspris. Hun ble første gang pågrepet i 2016 og anklaget for terrortilknytning. Tyrkiske myndigheter krevde da livstidsdom. Erdogan slapp fri fra varetekt etter fire måneder, og hun bor i dag i eksil i Tyskland.

En tyrkisk domstol frikjente fredag Asli Erdogan for beskyldninger om å ha vært medlem av en terrororganisasjon. Hun ble også frikjent for å ha truet nasjonens fellesskap, samt beskyldninger om å ha spredd terroristisk propaganda.

Bakteppet for anklagene mot henne var flere artikler som hun skrev i den kurdiskvennlige avisa Özgür Gündem. Der argumenterte hun for en fredelig forsoning mellom Tyrkias ulike folkegrupper. Avisen ble stengt i 2016 fordi ble mistenkt for å ha koblinger til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK). Innholdet ble siden flyttet til et nettsted, utilgjengelig for tyrkiske lesere.

Erdogan var ikke selv til stede under rettssaken i Tyrkia. I en uttalelse formidlet av forfatterens advokat, sa hun at tekstene hennes ikke har inneholdt voldelige elementer.

– Deres politiske innhold er begrenset til overgrep mot menneskerettighetene, uttalte Erdogan.

Flere av forfatterens bøker er utgitt på norsk.

