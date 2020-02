MGP: Liza Vassilieva holdt på å gå av flyet i feil by

Vassilieva er siste artist på scenen i Trondheim Spektrum lørdag kveld.

30-åringen er født i Murmansk, men flyttet til Norge som treåring og bor i Kirkenes. Hun framfører «I Am Gay».

For å komme seg til Trondheim onsdag måtte hun stå opp klokka 3. Første del av turen – som lokalt kalles «pysjamas-flyet» på grunn av den tidlige avgangen – besto av en rekke mellomlandinger for å komme seg til Tromsø. Under én av disse var Vassilieva på vei til å gå av.

– Så noen måtte si at jeg skulle vente til jeg var i Tromsø, forteller hun.

Vil synge renere

Fra Tromsø gikk flyet videre via Bodø til Trondheim.

Vel framme i finalebyen tar Liza Vassilieva fatt på det hun mener må forbedres i framføringen.

– Det er to konkrete ting: Å synge renere og smile litt mer, sier hun.

Hun var den siste som kvalifiserte seg til finalen, i delfinalen som gikk av stabelen sist helg.

– Jeg har egentlig ikke skjønt det helt ennå. Det tar nok litt tid før det synker inn, sier artisten fra Kirkenes.

Tilbake der det startet

For Liza Vassilieva kan man si at det går i sirkel. Musikkarrieren startet nemlig da hun deltok på Ungdommens kulturmønstring for 15 år siden og sov i hallen på det samme stedet.

– 300 mennesker i sovepose ved siden av hverandre. Så jeg husker at jeg ikke fikk sove den natta. Men det er litt artig at jeg kommer tilbake hit, sier hun.

Hun har også hatt eksamener i hallen under studiene.

– Det blir litt som å være på eksamen, men det er flere sensorer, slår hun fast.

På en femteplass

Vassilieva har skrevet låten sammen med Audun Agnar Gulbrandsen, Stian Nyhammer Olsen og Myrtoula Røe.

Bookmakerne har Vassilieva på en femteplass og mener det er 7 prosents sjanse for at hun går til topps i den norske finalen, ifølge Eurovisionworlds oversikt.

Den store favoritten er Ulrikke Brandstorp og låten «Attention», som spillselskapene mener har 42 prosents sjanse til å vinne. Så følger Raylee med «Wild» og Didrik og Emil Solli-Tangen og deres «Out of Air», begge med 12 prosent.

60 år i Eurovision

Norge markerer i 2020 sitt 60. år med Eurovision Song Contest-deltakelse.

I forkant av den norske finalen har det vært delfinaler for fem landsdeler, alle holdt på Fornebu. I tillegg var halvparten av artistene i finalen direktekvalifisert.

Den norske finalen er for første gang i historien lagt til Trondheim, og det er første gang siden 1989 at den ikke holdes i Oslo.

For sjette gang er Kåre Magnus Bergh programleder, og med seg har han MGP-debutantene Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase.

Finale i Nederland

Finalen i Eurovision Song Contest går i Nederland, etter at Duncan Laurence og «Arcade » vant i Tel Aviv i 2019. Norge er i den første semifinalen, som holdes tirsdag 12. mai i Ahoy Arena i Rotterdam.

Bare 10 av de 17 landene i den første semifinalen går videre til selve finalen, som holdes samme sted lørdag 16. mai. Men statistikken taler for Norge, som med to unntak har fått finaleplass de ti siste årene. I vår semifinale møter vi blant andre Eurovision-stormaktene Irland og Sverige.

Høyt allerede før artistvalg

Arrangøren Nederland er direktekvalifisert til finalen sammen med «de fem store» i Den europeiske kringkastingsunionen – Storbritannia, Spania, Italia, Frankrike og Tyskland.

Selv før Norge har valgt sin artist ligger vi høyt oppe på spillselskapenes lister. Øverst er Italia, som stiller med Diodato og låten» Fai rumore». Så følger de foreløpig artistløse landene Sverige og Russland – og deretter Norge.