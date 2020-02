Jussie Smollett siktes på nytt

Påtalemyndigheten i Chicago droppet i fjor siktelsen mot den amerikanske skuespilleren, mest kjent fra TV-serien «Empire», fordi den heller ville prioritere å bekjempe våpenrelatert vold.

En spesialetterforsker ble imidlertid utnevnt etter at påtalemyndigheten frafalt siktelsen. Tirsdag kunngjorde spesialetterforsker Dan Webb at Smollett siktes på nytt.

Siktelsen mot 37-åringen omfatter seks punkter, blant annet for å ha løyet om et rasistisk overfall.

Smollett må møte i retten 24. februar.

I januar i fjor leverte Jussie Smollett en anmeldelse til politiet i Chicago hvor skuespilleren skrev at han hadde blitt fysisk angrepet av to menn, og at de hadde kommet med rasistiske og homofobiske ytringer mot ham.

Smollett fortalte også om den angivelige hendelsen i intervjuer med amerikanske riksmedier mens bilder av hans forslåtte ansikt sirkulerte i sosiale medier, til forskrekkelse for mange.

Men så tok saken en uventet vending. I mars ble han pågrepet og siktet for å ha diktet opp historien og for å ha iscenesatt angrepet. Han ble senere løslatt mot kausjon.

Politiet har tidligere uttalt at de mener han løy om hatkriminalitet for å få fart på egen karriere.

Smollett ble skrevet ut av de siste episodene i sesong fem av «Empire» etter at han ble siktet.