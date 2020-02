Spike Lee hedret Bryant på den røde løperen under Oscar-utdelingen

Filmregissøren ankom den røde løperen i en lilla dress for andre år på rad, men denne gang med gule detaljer og tallene 24 påsydd, skriver CNN.

24 var NBA-stjernen Kobe Bryants draktnummer. Han og datteren Gianna var to av ni personer som omkom i en helikopterulykke i California i slutten av januar.

Også skuespiller Natalie Portman har gjennom antrekket sitt valgt å hedre noen spesielle under Oscar-utdelingen søndag. Ser man nøye på kappen hun bærer over kjolen sin, ser man navn på kvinnelige regissører som hun mener ikke har blitt anerkjent for sitt arbeid.

– Jeg ville anerkjenne kvinnene som ikke er blitt anerkjent for sitt fantastiske arbeid på min egen diskré måte, sier Portman til Los Angeles Times.

Det var ikke bare Spike Lee og Natalie Portman som ikke hadde overlatt antrekket til tilfeldighetene. Mange sperret øynene opp da skuespiller og artist Billy Porter ankom den røde løperen. Han var iført en topp av det som kan ligne på gullfjær.

Også flere valgte gule nyanser for anledningen. Artisten Billie Eilish, som ankom i Chanel fra topp til tå, hadde farget deler av håret sitt neongult, og komiker Mindy Kaling ankom i en fotsid gul kjole.

Norske Aurora var noen av de første som var på plass på en røde løperen i Los Angeles søndag. Hun skal fremføre den Oscar-nominerte «Frost»-låten «Into The Unknown». Låten er blant de nominerte i kategorien «Beste originalmusikk».