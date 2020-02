Oscar-rekord: Stjernene får tidenes dyreste gaveposer

Klokken 02:00 natt til mandag norsk tid deles de gjeve Oscar-prisene ut i Hollywood for 92. gang. Den gulldekorerte mannen symboliserer selve finalen etter en rekke prisutdelinger de siste månedene, og det å vinne en Oscar regnes som den største æren man kan få i filmbransjen.

Det er ingen hemmelighet at det betyr mye for skuespillerkarrieren bare å bli nominert til den amerikanske filmprisen. Men det kan også være gavmildt for økonomien.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters får nemlig skuespillerne en gavepose av rekordstor dimensjon prismessig: Verdien skal være på 225.000 dollar, som tilsvarer over 2 millioner norske kroner.

Kun for de største



I alt skal det være mer enn 80 gjenstander i gaveposen, blant annet luksuscruise til 500.000 kroner, luksusklær, en penn i purt gull og gavekort på plastisk kirurgi til en verdi av mer enn 150.000 kroner. Og skulle noen av mottakerne føle seg ensom i livet, kan de alltids løse inn gavekortet på personlig «matchmaking»-tjeneste.

Scarlett Johansson er nominert til både beste hovedrolle og beste birolle under årets Oscar-utdeling. Her er hun på vei inn til utdelingen av BAFTA i London 2. februar. Foto: Tolga Akmen / AFP

Gaveposene blir ikke utdelt av Oscar-akademiet selv, men av firmaet Distenctive Assets.

– Dette er den høyeste verdien vi noen gang har samlet i posene, sier firmaets direktør Lash Fary til Reuters. Han understreker samtidig at det ikke er vanskelig å hente inn gaver ettersom det innebærer god reklame for giverne.

Men det er ikke alle de nominerte som får nyte godt av denne gaven: Det er ifølge Reuters kun de høyest nominerte og de største stjernene som får utdelt gaveposen – 25 personer totalt.

Oscar på dansk



«The Joker» ble den store grossisten da nominasjonene ble lest opp 13. januar – filmen er nominert i kategorien beste film, beste regissør og beste mannlige hovedrolle for Joaquin Phoenix, samt i åtte andre kategorier.

Filmene «The Irishman», «1917» og «Once Upon a Time … in Hollywood» følger bak med ti nominasjoner hver.

Heller ikke i år er det noen av de norske kanalene som leverer glitter og glamour, men danskene sender showet på TV 2.

VIDEO: Robert De Niro er hovedrolleinnhaveren i den Oscar-nominerte filmen «The Irishman». Filmen er tilgjengelig på Netflix.