Skuespiller Kirk Douglas er død

– Det er med stor sorg at mine brødre og jeg kunngjør at Kirk Douglas forlot oss i dag i alder av 103 år, skriver sønnen Michael Douglas (75) på Instagram onsdag kveld.

– For hele verden var han en legende, en skuespiller fra gullalderen for filmer som levde langt inn i hans gylne år, skriver sønnen videre og framhever farens engasjement for rettferdighet og hans sterke forpliktelse til de sakene han trodde på.

Fattig start

Kirk Douglas fotografert i 1962. Douglas døde onsdag i en alder av 103 år, opplyser familien. Foto: AP/ NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Skuespiller Kirk Douglas er kanskje mest kjent for tittelrollen som opprørsk slave i «Spartacus». Han spilte også tungtvannssabotør i «Heltene fra Telemark» og oppholdt seg i Norge under innspillingen i 1965. Også under innspillingen av filmen «The Vikings» åtte år tidligere hadde Kirk Douglas tilbrakt tid i Norge.

Totalt er det oppgitt at han har spilt 95 roller på film og TV gjennom en lang karriere, den siste i 2008.

"In acting and movie-making, I really think that vitality/energy is the first requirement." Take a look back through the iconic career of Kirk Douglas... https://t.co/whHipV0mh3 pic.twitter.com/n0BIW1MbKT — The Hollywood Reporter (@THR) February 6, 2020

Douglas gikk i 1960 offentlig ut og kunngjorde at det var Dalton Trumbo som hadde skrevet manuset til suksessfilmen «Spartacus», regissert av Stanley Kubrick. Trumbo hadde i McCarthy-tidens forfølgelse av kommunister i Hollywood vært utestengt og svartelistet i årevis, men etter Spartakus ble listenes makt svekket.

Hederspris

Douglas omtalte seg selv i et intervju med Hollywood Reporter i 2014 som en fattig sceneskuespiller etter å ha tjenestegjort i den amerikanske marinen under andre verdenskrig. Han fikk en sjanse i Hollywood etter at hans venn Lauren Bacall overtalte den kjente produsenten Hal Wallis til å se ham på scenen i New York.

I løpet av den lange karrieren fikk Kirk Douglas en rekke priser.

I 1996 fikk han en egen hederspris under Oscar-utdelingen, og til tross for at han ble rammet av slag og mistet taleevnen noen måneder tidligere, hadde han klart å trene seg opp og kunne holde en kort takketale. Tidligere hadde han blitt nominert tre ganger til prisen for beste hovedrolle.

Kirk Douglas died today at age 103. 60 Minutes twice interviewed the famous actor, in 1992 and 2003. At 75, Douglas was still a regular at the gym and wasn't shy about showing off. https://t.co/X8dfEuQr5l pic.twitter.com/yvFFVtTEGE — 60 Minutes (@60Minutes) February 6, 2020

Kirk Douglas fikk fire sønner gjennom to ekteskap. Den yngste, Eric Douglas, døde i 2004. Skuespiller Michael Douglas (75) er den eldste.

–For meg og brødrene mine, Joel og Peter, var han rett og slett pappa, for Catherine, en flott svigerfar, for barnebarna og oldebarna, deres kjærlige bestefar, og for kona Anne, en fantastisk ektemann, skriver Michael Douglas videre.

Pappa – jeg elsker deg

– Kirks liv var godt levd, han etterlater en filmarv som vil vare i generasjoner fremover, og en historie som en kjent filantrop som arbeidet for å hjelpe publikum og bringe fred til jorda, skriver sønnen.

– La meg slutte med ordene jeg fortalte ham på hans siste bursdag, og som alltid vil forbli sanne. Pappa – jeg elsker deg så mye, og jeg er så stolt over å være sønnen din, skriver han.