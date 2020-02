Tidligere produksjonsassistent brast i gråt flere ganger da hun vitnet mot Weinstein

Den tidligere produksjonsassistenten forklarte at hun ble voldtatt av Weinstein i hans leilighet i Soho. Bare en uke senere skal han ha utsatt henne for et nytt overgrep på et hotellrom i New York.

Weinstein er blitt anklaget for seksuelle overgrep og upassende seksuell oppførsel av et stort antall kvinner, men tiltalen gjelder kun overgrep mot to.

I sin forklaring sa Haley at hun gjorde desperate forsøk på å få ham bort, men Weinstein, som da var en av Hollywoods mest framgangsrike filmprodusenter, skal ha overmannet henne, presset henne ned, dratt ut tampongen hennes og utført oralsex.

– Jeg sa «nei, nei»

– Hver gang jeg forøkte å komme meg ut av senga, dyttet han meg tilbake og holdt meg nede. Han dyttet meg ned, han holdt meg nede og i armene. Jeg sa «nei, nei». Og det var da jeg begynte å forstå hva som faktisk skjedde: Jeg ble voldtatt, sa Haley.

En uke senere skal hun ha blitt utsatt for et nytt overgrep idet han ba henne møte ham på et hotell.

– Jeg forsøkte å forstå hva som hadde skjedd, hvorfor det hadde skjedd. Jeg var ikke sikker på hvordan jeg skulle håndtere det, sa hun.

– Jeg ble helt nummen

Men det tok ikke lang tid før hun forsto at det samme skulle skje igjen, forklarte hun.

– Han tok hånden mi og dro meg mot senga. Jeg ble helt nummen. jeg tenkte: Nå begynner det igjen.

Hvis Weinstein blir kjent skyldig, risikerer han livsvarig fengsel.

