Kong Harald er friskmeldt

Kongen ble innlagt på Rikshospitalet onsdag 8. januar etter å ha opplevd svimmelhet. Det ble ikke funnet alvorlig sykdom, men han ble sykmeldt i to uker.

Tidligere denne måneden skulle 82-åringen ha deltatt på åpningen av Johan Sverdrup-feltet, men måtte avlyse.

Kong Harald var også sykmeldt noen dager like før jul på grunn av en virusinfeksjon. Da var det to år siden forrige sykmelding for regenten.

Kronprins Haakon har fungert som regent og midlertidig statsoverhode i perioden kongen var sykmeldt.