Resett identifiserte IS-siktet kvinne – stevnet for retten

Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, viser blant annet til hensynet til barna i sitt krav om at kvinnen ikke blir navngitt.

«I saker av denne karakter skal det finne sted en interesseavveining hvor hensynet til ytringsfriheten og offentlighetens behov for informasjon veies mot individets behov for privatliv», heter det i stevningen, ifølge nettavisen.

Advokaten anfører videre at identifiseringen innebærer «en krenkelse av og inngrep i både mors og barnas rett til privatliv. Opplysninger om straffbare forhold er å anse som sensitive personopplysninger, og vil være en stor belastning om opplysningene blir kjent for utenforstående.»

Oslo byfogdembete bekrefter at de har mottatt en begjæring om midlertidig forføyning for å stanse publiseringen.

– Det er besluttet at det skal være muntlige forhandlinger førstkommende mandag. Etter dette rettsmøtet vil dommeren ta snarlig stilling til spørsmålet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra ved Oslo tinghus.

– Står inne for publiseringen

Redaksjonssjef Lars Akerhaug i Resett sier til NTB at de kommer til å møte i forhandlingene.

– Vi vil høre hva motparten og retten har å si. I utgangspunktet mener vi dette er en sak hvor publikum har et berettiget informasjonsbehov, og vi står inne for publiseringen, sier han.

Akerhaug viser til at kvinnen er siktet for deltakelse i terrororganisasjonene Nusrafronten og IS, og at saken har ført til en regjeringskrise.

– Hvilke vurderinger har dere gjort dere rundt hensynet til barna?

– Det at siktede har to små barn, taler imot identifisering. Men vi mener likevel at publikums informasjonsbehov veier tyngre i denne saken. Vi forstår også at andre medier har gjort andre vurderinger.

Advokatfirmaet Elden representerer Resett i forhandlingene.

– Dette spørsmålet har med presseetikk og redaktøransvar å gjøre, og det vil være oppsiktsvekkende om Byfogden i Oslo her skulle tre inn som redaktør i norske medier. Redaktører pleier å si at identifikasjon av siktede og fengslede personer er en vanskelig avveining der utfallet aldri er gitt, sier advokat John Christian Elden til NTB.

Hentet til Norge

NTB har forsøkt å få en kommentar fra Nordhus om saken, men har ikke fått tak i ham.

Den 29 år gamle norsk-pakistanske kvinnen er siktet for å ha vært en del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Sammen med sin fem år gamle sønn og tre år gamle datter, ble hun i forrige uke hentet hjem til Norge av norske myndigheter. Det er antatt at sønnen er alvorlig syk.

Saken har vakt reaksjoner, og mandag ble det klart at Frp forlater regjeringen som følge av motstand mot å hente den IS-siktede kvinnen til Norge.