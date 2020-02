Weinsteins forsvarere vil gå hardt ut mot kvinnene som anklager ham

Bortimot 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering.

Men rettssaken som begynner onsdag, omhandler kun en tiltale for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Det ene tiltalepunktet dreier seg om en voldtekt i 2013 og det andre om tvunget oralsex i 2006.

Det er ventet at aktoratet i saken vil bruke samme strategi som under rettssaken mot Bill Cosby i 2018, hvor de hentet inn en ekspert på seksuelle overgrep som vitne. Eksperten forklarte hvordan ofre for voldtekt og seksuelle overgrep oppfører seg i tiden etter et slikt overfall.

Bruker samme vitne

Aktoratet i Weinstein-saken skal faktisk bruke akkurat den samme eksperten som i rettssaken mot Cosby, Dr. Barbara Ziv, som trolig vil bli et viktig vitne.

Weinstein har tidligere hevdet hardnakket at forholdet han hadde med begge de to fornærmede kvinnene var gjensidig. Og kvinnen som anklager Weinstein for å ha voldtatt henne på et hotellrom på Manhattan i 2013, sendte ham hyggelige eposter i månedene etter den angivelige voldtekten.

Weinsteins forsvarer, Donna Rotunno, har tidligere sagt i et intervju med Vanity Fair at selv om noen kvinner kan ha angret at de hadde sex med den tidligere filmmogulen, er ikke slik anger det samme som voldtekt.

– Lar ofte være å anmelde

Rotunno har også sagt at epostkorrespondansene mellom Weinstein og begge kvinnene er bevis for at ingen av dem på det tidspunktet vurderte det som skjedde, som en voldtekt.

I saken mot Cosby var det lignende bevis for at han hadde opprettholdt kontakten med noen av ofrene, men i retten sa voldtektsekspert Ziv at ofre for seksuelle overgrep ofte lar være å anmelde eller utsetter å anmelde hendelsen til politiet.

Hun vitnet at de tvert imot ofte holder kontakten med overgriperen, husker flere detaljer med tiden, og at de reagerer ulikt på det som har skjedd.

Startskuddet for #metoo

Weinstein var i mange år en av Hollywoods mektigste filmprodusenter. Etter at anklagene ble offentlig kjent i oktober 2017, er han blitt en paria i filmbransjen. Det var anklagene mot Weinstein som ble startskuddet for metoo-kampanjen.

En jury bestående av sju menn og fem kvinner skal de neste ukene avgjøre om filmprodusenten er skyldig i å ha voldtatt en kvinne i 2013 og tvunget en annen kvinne til oralsex i 2006.

Bill Cosby (81) ble i september 2018 dømt til mellom tre og ti års fengsel for å ha dopet ned og voldtatt en kvinne i 2004.