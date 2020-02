Bergen fyller 950 år – feiringen starter på lørdag

Den offisielle åpningen av jubileumsfeiringen finner sted på Bryggen i Bergen lørdag kveld. Arrangementet på Bryggen vil blant annet inneholde taler, lysshow og en rekke andre kulturelle innslag.

Senere holdes det en mottakelse i Håkonshallen der de inviterte er trukket tilfeldig ut blant byens innbyggere. Det blir velkomsttale ved ordfører Marte Mjøs Persen og korsang.

I utgangspunktet skulle kong Harald gjeste jubileumsåpningen. Kongen er for tiden sykmeldt og erstattes derfor av kronprins Haakon. Kronprinsen skal være til stede under hele åpningen.

Jubileumsåpningen markerer starten på feiringen som skal vare ut året. Gjennom hele 2020 tilbyr Bergen kommune og andre aktører innbyggerne et bredt utvalg aktiviteter.

– Én festdag er ikke nok. Vi ønsker at alle som vil bidra til feiringen, skal få mulighet til det. Derfor vil feiringen foregå lokalt i både sentrum og bydelene over lengre tid, sier Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen, til NTB.

Det er totalt bevilget 2,6 millioner kroner til jubileumsåpningen og 8,3 millioner kroner til hele jubileumsåret.