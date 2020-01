Spike Lee blir sjef for Cannes-juryen

62-åringen sier han er «sjokkert, glad, overrasket og stolt – alt på samme tid».

Lee er blant annet kjent for å ha regissert «Malcolm X», «Do the Right Thing», og «BlackKklansman», som ble belønnet med Oscar i 2018. Sju av filmene hans har hatt premiere på festivalen.

Utnevnelsen kommer i kjølvannet av kritikk fra aktivister mot Oscar-akademiet, som de mener bevisst overser fargede skuespillere og regissører.

Spesielt vises det til fraværet av nominasjoner for de kritikerroste bidragene til skuespillerne Awkwafina i «The Farewell» og Lupita Nyong'o i «Us».

Filmfestivalen avholdes i mai i byen på den franske Rivieraen.