William og Harry slakter presseoppslag

Krisemøtet mandag holdes få dager etter at prins Harry og kona Meghan uventet kunngjorde at de vil trekke seg tilbake fra den fremste linjen i det britiske kongehuset.

Samme dag kom Harry og storebroren William med kraftig kritikk mot en avisartikkel som omhandler forholdet mellom de to brødrene, og som de begge mener er usann.

– Til tross for klare tilbakevisninger er det publisert en falsk historie i en britisk avis i dag, der det spekuleres på forholdet mellom hertugen av Sussex og hertugen av Cambridge. For brødre som er så opptatt av spørsmål om mental helse, er det støtende og potensielt skadelig å bruke provoserende språk på denne måten, heter det i uttalelsen fra de to prinsene.

De har ikke spesifisert hvilken artikkel det dreier seg om, men samme dag trykket The Times en artikkel der en ikke navngitt kilde hevder at Harry og Meghan har følt seg støtt ut av det de opplevde som en mobbende holdning fra prins William. I artikkelen står det også at påstandene blir avvist av kilder som er tett på prins William og kona Kate, samt av enkelte kilder som står prins Harry nær.

– Historisk

BBCs kongehusreporter Jonny Dymond beskriver «Toppmøtet på Sandringham» som «historisk», og allerede tidlig mandag morgen var pressen på plass utenfor dronningens eget gods i Norfolk på østkysten av England.

Møtet skulle etter planen begynne klokka 12 norsk tid. Til stede er både prins Harry, storbroren prins William og brødrenes far prins Charles. Møtet ledes ifølge britisk presse av den 93 år gamle dronningen.

Meghan var ventet å delta på videolenke fra Canada, der hun befinner seg sammen med parets åtte måneder gamle sønn Archie.

Fortsatt apanasje?

Blant temaene for møtet er ifølge BBC hvor mye økonomisk støtte, eller apanasje, paret skal fortsette å få, hvorvidt de skal kunne beholde titlene og hvilke plikter de eventuelt fortsatt skal ha på vegne av kongehuset.

Hvis paret ikke er fornøyd med avtalen, vil de kunne stille opp til et intervju som er potensielt skadelig for kongehuset, melder britiske medier.

Dronning Elizabeth har sagt at hun ønsker en løsning på plass i løpet av noen dager, men BBCs reporter mener at det kan ta tid før en avtale er på plass og kan iverksettes.

Harry og Meghan har titlene hertug og hertuginne av Sussex. Siden de forlovet seg høsten 2017 og giftet seg noen måneder senere, har paret fått et anstrengt forhold til britisk presse. I enkelte tilfeller har dekningen av Meghan blitt oppfattet som regelrett rasistisk. Meghans mor er afroamerikaner, mens faren er hvit amerikaner.