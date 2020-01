Kinesisk hederspris til norsk forsker

Stenseth er professor i evolusjonsbiologi og ble tildelt den høyeste hedersprisen som kan gis en utenlandsk forsker i Kina.

Hedersprisen International Science and Technology Cooperation Award ble delt ut fredag morgen kinesisk tid under en seremoni i Folkets store hall i den kinesiske hovedstaden.

– Jeg gratulerer professor Stenseth med den flotte anerkjennelsen av hans betydelige forskning innen biologi i samarbeid med kinesiske kolleger. UiO håper også å styrke forskningssamarbeidet med kinesiske forskere fremover, både innen naturvitenskap og medisin, samt innen de samfunnsvitenskapelige og humanistiske disiplinene, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Stenseth er professor i biovitenskap og var blant annet leder for forskningsmiljøet Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) fra 2007 til 2017. I løpet av den perioden publiserte senteret nærmere 1.500 vitenskapelige artikler. Stenseth har over lang tid hatt et tett samarbeid med kinesiske forskere.

– Norge og Kina kan ha mye å lære av hverandre. Et nært samarbeid mellom Kina og Norge kan blant annet bidra til å styrke verdensledende forskergrupper som kan bidra til å finne løsninger på mange av de globale utfordringene vi står overfor. Kinas bidrag vil være essensielt når det gjelder å finne løsninger på slike områder som fattigdomsreduksjon, klima, helse, energi og miljøet, sier professoren.

Det var i år ti utenlandske forskere som ble tildelt den kinesiske hedersprisen. Det er flere enn vanlig, fordi denne gang var tildelingsseremonien en del av feiringen av Folkerepublikken Kinas 70-årsjubileum.