Kong Harald er innlagt på sykehus

«Hans Majestet Kong Harald ble i dag innlagt på Rikshospitalet på grunn av svimmelhet. Det er ikke funnet alvorlig sykdom», opplyser Kongehuset onsdag ettermiddag.

– Kongen forventes å bli utskrevet før helgen. Kongen blir sykmeldt i to uker. I denne perioden skal kronprins Haakon være regent, heter det i uttalelsen fra Slottet.

Måtte avlyse oppdrag



Kong Harald måtte nylig avlyse oppdraget i forbindelse med åpningen av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.



– På grunn av påkjenningene den siste tiden, vil Hans Majestet Kongen ikke delta ved åpningen av Johan Sverdrup-feltet som planlagt, skrev Kongehuset i en kort melding på sine egne nettsider mandag ettermiddag.

Kong Harald holdt sin tradisjonelle nyttårstale for et rekordstort TV-publikum nyttårsaften. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Kong Harald skulle egentlig ha deltatt sammen med statsminister Erna Solberg (H) og olje- og

energiminister Sylvi Listhaug (Frp).



Førstkommende fredag skulle kongen etter planen vært til stede under EM i håndball for menn i Trondheim. Dette utgår nå, skriver VG.

Preget av Behns bortgang

I nyttårstalen fortalte Kong Harald at kongefamilien er sterkt preget av Ari Behns dødsfall.

– Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene. Det beste vi kan gjøre, er å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det trengs, sa kongen.

Prinsesse Märtha Louise eksmann og far til tre av kongens barnebarn, forfatteren og kunstneren Ari Behn (47) tok sitt eget liv 1. juledag, og ble begravet fredag 3. januar.

Virusinfeksjon

Før jul var også kongen sykmeldt med en virusinfeksjon, som gjorde at han ikke kunne delta i statsråd 20. desember.

Equinor fikk søndag kritikk av MDGs Une Bastholm for å involvere kongen til åpningen av det nye feltet.

– Equinor og regjeringen burde latt være å sette kongen i en situasjon der han må kaste glans over et oljeprosjekt som vil bidra massivt til klimakrisen, sa hun.

