Selvmordsforsker kritisk til mediedekningen av Ari Behns død

Pressedekningen bærer preg av en romantisering av det som har skjedd. Det mener forsker Fredrik Walby ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), skriver NRK.

– Det er det ensidige, hyllende bildet hvor man bare fokuserer på personens sterke sider. Dette blir et vakuum, og man lurer på hva som egentlig skjedde, sier Walby, som også legger til at familiens åpenhet har vært bra.

Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) mener omfanget av mediedekningen er problematisk og frykter at det kan føre til en smitteeffekt, spesielt på grunn av all hyllesten i mediene.

– Det er lystenning og vakre ord, og det er fint på mange måter, men det tar samtidig bort fokuset fra at selvmord er en krise man trenger hjelp til å komme ut av, sier generalsekretær Terese Grøm i LEVE.

Møtt med ros

Den 47 år gamle forfatteren og kunstneren Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag. De etterlattes åpenhet rundt selvmordet har blitt møtt med ros fra mange hold, blant annet fra Norsk Redaktørforening. Organisasjonen uttrykker samtidig at omfanget av pressens dekning alltids kan diskuteres i etterkant.

– Vi opplever pressens dekning som respektfull og balansert og mener det er viktig fremover å fokusere på hva som kan forebygge selvmord, sier leder Hanna Relling Berg i Norsk Redaktørforening til NRK.

I 2006 ble Vær varsom-plakatens hovedregel om at selvmord ikke skulle omtales, endret. Likevel er pressen vanligvis forsiktige med å omtale selvmord.

Datterens tale ble hyllet

Ari Behn ble bisatt fra en fullsatt Oslo domkirke fredag ettermiddag. Blant dem som talte i bisettelsen, var prinsesse Märtha Louise og Ari Behns eldste datter – 16 år gamle Maud Angelica Behn.

– Vi vet at du var mye trist, men du sa at du ble bedre. Du må ha holdt ting hemmelig og skjult hvor vondt du hadde det, for ikke å bekymre oss. For du har vært psykisk syk i mange år, og det har vært vanskelig for oss barna, sa hun i sin tale, som i etterkant ble hyllet både av statsminister Erna Solberg (H) og organisasjonene Mental Helse og LEVE.

Ari Behn skulle egentlig ha feiret jul sammen med familien, skrev prinsesse Märtha Louise i en minnetekst til sin eksmann fredag kveld.

– En usynlig sykdom tok mer og mer overhånd i deg, for sånn er det når den psykiske helsen svikter. Over lang tid så vi deg gradvis bli borte, men vi holdt fast i troen på at dette skulle gå bra, skrev prinsessen.

Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.