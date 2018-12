Nordmenn fråtser i strømmetjenester - stadig flere har minst tre abonnement

– Fenomenet SVOD-stacking kommer til å vokse, tror Mediavision-sjef.

Norge ligger lengst fremme i Norden når det kommer til såkalt SVOD-stacking, som er en betegnelse på å abonnere på flere strømmeabonnement samtidig. Norske husholdninger har i snitt 1,6 abonnement, ifølge ferske tall fra Mediavision, men den gruppen som vokser raskest er de som har minst tre abonnement.

I dag utgjør det 280.000 norske husholdninger, eller en fjerdedel av alle SVOD-husholdningene.

– Nordiske forbrukere har stor appetitt og rom i husholdningsbudsjettet for streamingtjenester, og vi ser ingen utflatning. I 2019 taler det meste for en sterk vekst i hele Norden. De nye EU-reglene som krever mer nordisk innhold kommer til å øke etterspørselen ytterligere. Det er all grunn til å tro av fenomenet SVOD-stacking kommer til å vokse, sier Mediavision-sjef Marie Nilsson i en pressemelding.

I gjennomsnitt abonnerer 48 prosent av nordiske husholdninger på minst én streamingtjeneste. Det utgjør 5,3 millioner husholdninger, opp 850.000 fra i fjor.

Selv om Netflix er desidert størst, er de langt unna å ha de mest fornøyde kundene.

