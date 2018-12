Disse kan bli Årets Medienavn

Ti kandidater kjemper om prisen.

2018 går mot slutten og det gjør også et heftig medie-år. Kampanje har tradisjonen tro tatt på seg jobben med å plukke ut ti navn som mer enn noen andre - i hvert fall de fleste andre - har satt sitt preg på årets mediebilde. Resten av jobben overlater vi til leserne.

Stem på din favoritt her!

Anne Lindmo

Hva skal man si? Anne Lindmo fikk i oppgave å forsvare NRKs seertall på fredagskvelden mot Fredrik Skavlan som gikk til TV 2. Dermed måtte Lindmo ikke bare flytte fra lørdag til fredag, men også måle krefter mot selveste talkshowkongen på det norske tv-markedet de siste 20 årene. Men Lindmo var ustoppelig og dundret over Skavlan. Ikke bare klarte hun å vinne hver eneste runde av høstens store tv-duell, hun økte også seertallene til NRK. Med over 800.000 seere på det meste er Lindmo høstens tv-vinner, Norge fått sin talkshowdronning og Skavlan har blitt forvist fra fredag til lørdag fra og med neste år på TV 2. Ord blir fattige.

Mads Hansen

Mads Hansen la kanskje opp som fotballspiller i år, men han har absolutt ikke lagt seg på laurbærene. Foruten «Spårtsklubben» på VGTV, har Hansen vært fullt opptatt med sitt oppgjør med toppbloggernes kroppsfiksing. Det ga utslag i sommerens landeplage nummer én, «Sommerkroppen», som toppet VG-Lista og ble den mest sette musikkvideoen på YouTube i Norge i år. Hansen nomineres til tross for at han brøt løftet om å legge opp som artist da han bidro til å sende den likelydende låten «Juletragedien» til topps på Spotify.

Les også: Mads Hansens «Sommerkroppen» mest sett på YouTube

Else Kåss Furuseth

I år har Else Kåss Furuseth for alvor bidratt til å sette det alvorlige temaet selvmord på agendaen. På TVNorge har hun hatt serien «Else om: selvmord» om selvmordforebygging og har også skrevet bok basert på egne samtaler med sin psykolog. Hun har på en flott måte brukt sitt navn til å fremme bevissthet rundt det tabubelagte temaet.

Kevin Vågenes

Mange har fått med seg Kevin Vågenes i tv-programmer som «Jul i Blodfjell» og «Mellom bakar og berg», men med strømme-suksessen «Parterapi» på NRK, har komikeren og skuespilleren for alvor markert seg i år. For alle har fulgt med på karakterene Vågenes så til de grader har tatt på kornet i serien, og første episode ble høstens mest strømmede tv-program. Og vi lo. Og vi lo.

Emma Ellingsen

Norske tv-seere ble først kjent med Emma Ellingsen i TV 2s dokumentarserie «Født i feil kropp» i 2014. I årene som fulgte har Ellingsen fortsatt å være et positivt forbilde for barn og unge i samme situasjon, men hun har også utvidet sin innflytelse i sosiale medier. Den 17 år gamle modellspiren er nå en av Norges mest omtalte influencere med over 300.000 følgere på Instagram og nesten like mange abonnenter på YouTube. Denne høsten er hun også en av profilene som gir ansikt til en hel generasjon i «Generasjon Z» på TV 2 Sumo.

Fredrik Solvang

Som ny programleder for «Debatten» på NRK1 har Solvang markert seg som en av mediebransjens beste, mest markante og til tider mest kontroversielle debattledere. Solvang er uhyre dyktig til å skape temperatur og tempo når samfunnets maktpersoner stilles til veggs. Han er nådeløs overfor alle som tyr til utenomsnakk, men det karakteristiske smilet og glimtet i øyet er aldri langt unna. Etter å ha mottatt en grovt sjikanerende klage fra en tv-seer, tok Solvang nylig et harmdirrende oppgjør med rasismen som rammer altfor mange.

Les også: Solvang: – Jeg blir fryktelig lei meg

Helene Olafsen

2018 har vært hennes gjennombruddsår som programleder. I januar ledet Olafsen «Idrettsgallaen» på NRK1 sammen med Atle Pettersen, og hun ble nominert til «Gullrutens» publikumspris. Hun var også god som ekspertkommentator under vinter-OL i Sør-Korea. I høst tok Olafsen og den mer erfarne Stian Blipp på seg den tilsynelatende umulige oppgaven med å overta «Senkveld» etter ringrevene Harald Rønneberg og Thomas Numme. Olafsen mestrer rollen med glans – og seertallene er imponerende høye.

Harald Klungtveit

Som redaktør for en av de mest spennende nysatsingene i norsk mediebransje de siste årene, har Klungtveit blitt en aktør som setter dagsorden så det gnistrer. Tross liten redaksjon, var det Filter Nyheter som først meldte at Per Sandberg var på den kontroversielle feriereisen i Iran. Resten av historien kjenner vi. Filter Nyheter er også ledende på dekningen av ekstreme politiske og religiøse miljøer. For den som aldri blir lei av amerikansk politikk og Donald Trump, kan Klungtveit bidra med nær sagt «Trump minutt for minutt»-dekning.

Les også: NRK knuser tv-rivaler

Trine Skei Grande

Selv om det har vært et stormfullt år for Trine Skei Grande med mye støy både i åkeren og med nestlederen, legger den nye kultur- og medieminister bak seg et sterkt kultur- og mediepolitisk år med flere innkasserte seire. Grande fikk økt kulturbudsjettet med over 600 millioner kroner og forutsigbar pressestøtte-kritikk til tross, økte hun innovasjonspotten, landet en ny allmennkringkasteravtale med TV 2, sikret nullmoms for fagpressen og fremmet forslag om ny medieansvarlov som skal hegne om den frie pressen og demme opp for «fake news». Grande virker å være oppriktig opptatt av kulturpolitikken og er både mer engasjert og visjonær enn sine forgjengere.

Vegard Harm

Vegard Harm har fått oss til å le i en årrekke, først på Twitter og Vine, og deretter som Morten Hegseths faste makker i VGTV-programmet «Panelet» og podkasten «Harm & Hegseth». Dette året har Harm for alvor tatt steget ut av skyggen til sin VG-kollega og markert seg som et tv-talent helt på egen hånd, både i VGTV-programmet «Vegard X Funkygine» og som programleder for VG-Lista på Rådhusplassen. Denne mannen kommer vi til å se mye mer av fremover.

Stem på din favoritt her!

I fjorårets kåring var det ingen som kunne slå Leif Einar «Lothepus» Lothe. Ikke bare sørget han for at «Farmen kjendis» ble tidenes suksess for TV 2, han sjarmerte også tv-seerne i senk og kom ut fra gården som kjendis på ekte og en helt av folket.

Les mer: Her er vinneren av Årets Medienavn 2017

Saken ble først publisert av Kampanje.