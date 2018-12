Prisbelønt regissør med webserie fra verdensrommet

Etter å ha laget tre prisbelønte og internasjonalt anerkjente spillefilmer, melder filmskaper Ole Giæver seg med en webserie fra verdensrommet.

Webserien kalt « Klone » har fått 660.000 kroner i utviklingsstøtte fra Norsk filminstitutt gjennom støtteordningen Nye Veier, og beskrives som «en humoristisk utforskning av den eksistensielle identitetskrisen til to mennesker og én klone».

I 2041 er et romskip på vei tilbake til jorden med ekteparet Fredrik og Eva. Men Fredrik oppdager at han er infisert med et fremmed virus og vil ikke få komme hjem. Han kloner seg i romskipets 3D-printer, noe som blir opptakten til et annerledes trekantdrama.

– En tydelig definert og enkel situasjonskomedie med komplekst potensial. Prosjektet tar både situasjonskomedien og webserieformatet på alvor, uttaler NFIs konsulent Ståle Stein Berg.

Ole Giæver står selv bak manus. Bak seg har han spillefilmene «Fjellet» fra 2011, «Mot naturen» fra 2014 og fjorårets «Fra balkongen». Alle tre ble valgt ut til den prestisjefylte filmfestivalen i Berlin, og «Mot naturen» var også nominert til Nordisk råds filmpris.

I de to siste filmene spilte Ole Giæver selv hovedrollen, noe han også later til å gjøre i «Klone». Produksjonsselskapet Mer Film kaller den kommende webserien for «et unikt prosjekt».