Rapper pågrepet etter å ha sagt «fuck the police»

Rapperen Kamelen (25) ble pågrepet under en konsert i Kristiansand etter å ha sagt «fuck the police» til politibetjenter på stedet.

Rundt midnatt natt til lørdag stanset politiet konserten på utestedet Kicks, skriver Dagbladet.

– Jeg stagedivet og landet ved politiet. Da sa jeg «fuck the police», og så tok de meg med ut av bygget. Da oppsto det kaos blant flere publikummere, sier rapper Marcus Kabelo Møll Mosele, som har artistnavnet Kamelen. Han beskylder politiet for maktmisbruk og vold.

Politiet pågrep fire personer, inkludert Kamelen. Rapperen ble løslatt etter 13 timer.

– De har ikke grunnlag for å holde meg i 13 timer. Jeg har ytret en mening ved å si «fuck the police». Det er en del av ytringsfriheten, sier han.

Politiadvokat Ernst Ragnar Pfaff i Agder politidistrikt bekrefter at utsagnet kom under en stagediving. Mens Kamelen mener tumultene oppsto fordi politiet avbrøt konserten, mener Pfaff kaoset ble utløst av Kamelens utsagn. Han medgir at det ikke er ulovlig å si «fuck the police», men sier situasjonen i sin helhet nødvendiggjorde handling fra politiet.

– En politibetjent var nær ved å bli sparket av en konsertdeltaker. Det var flere aggressive og sinte mennesker, og flere var påvirket av narkotika. Hadde ikke hordene kommet, hadde artisten fått gå inn i konsertlokalet igjen, sier han.