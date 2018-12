Statsministeren sang med Dissimilis

Statsminister Erna Solberg (H) og prinsesse Astrid var til stede under Dissimilis' tradisjonelle juleforestilling.

Den årlige juleforestillingen hvor Dissimilis' jul framfører historiene, sangene og budskapet som hører julen til. Tre år etter at grunnleggeren Kai Zahl døde er prinsesse Astrid, fru Ferner, stiftelsens beskytter, fast til stede under forestillingen som i år ble holdt Bærum Kulturhus lørdag kveld.

– Forestillingen innbyr til refleksjon og tanker rundt de mange ting som lett kan forsvinne i den travle tiden fram mot jul. Innholdet er nytt hvert år, og sys sammen etter tanker og innspill fra elevene ved kompetansesenteret, etter hva de assosierer med julen, skriver Dissimilis selv om forestillingen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Statsminister Erna Solberg, Bærum-ordfører ordfører Lisbeth Hammer Krog og prinsesse Astrid, fru Ferner, var til stede under Dissimilis' Juleforestilling i Bærum Kulturhus lørdag kveld. Juleforestillingen består av hovedsakelig av mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Og foruten kongefamiliens faste tilstedeværelse var også statsminister Erna Solberg blant de fremmøtte. Etter forestillingen møtte hun flere av artistene og stilte opp selfies.

Dissimilis har i over 30 år jobbet aktivt for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker.