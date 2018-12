TV 2 gir opp kampen med «Lindmo» - flytter «Skavlan» til lørdag

– Vi har sett at tre talkshow på NRK og TV 2 på fredagskvelden blir ett for mange.

Fredrik Skavlan startet sin TV 2-karriere med 440.000 seere tidligere i høst, men siden har pilene stort sett pekt nedover. Forrige fredag avsluttet han sesongen med historisk lave 183.000 seere. Samtidig hadde «Lindmo» 698.000 seere på NRK1.

Nå tar TV 2 grep for å gi talkshow-kongen et løft over nyttår.

– Seertallene for «Skavlan» på TV 2 denne høsten har ikke vært tilfredsstillende. Vi har sett at tre talkshow på NRK og TV 2 på fredagskvelden blir ett for mange. Derfor flytter vi nå lineærversjonen av programmet til lørdag kveld - til det beste for seerne, sier kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 i en pressemelding.

Neste sesong av «Skavlan» får dermed premiere lørdag 12. januar.

– Var ikke plass til oss



– Hvorfor har dere kommet til denne avgjørelsen nå?

– Nå har vi hatt en hel sesong hvor vi har erfart og testet litt, og så lå det litt i kortene at det var litt for mange talkshow på fredager. Vi styrer ikke det helt selv når vi har konkurrenter vi må forholde oss til. Jeg tror rett og slett ikke det var plass til oss på en fredag, sier Rønningen til Kampanje.

– Dere frykter ikke at «Skavlan» nå går fra å være ferskvare på fredager til gammelt nytt på lørdager?

– Nei, for vi sender «Skavlan» allerede fredag på TV 2 Sumo, så hvis man er Skavlan-fan, så finner man ferskvaren der før den er publisert lineært hos oss og SVT, sier Rønningen.

Versjonen som sendes på TV 2 Sumo er også en lengre versjon enn den som sendes på lineær-tv, forteller Rønningen.

– Nær dialog med Skavlan

– Hva synes Fredrik Skavlan om denne avgjørelsen?

– Dette er vi omforent om. Vi har diskutert dette gjennom hele høsten og har tatt avgjørelsen i nær dialog med Fredrik og produksjonsselskapet.

TV 2s lørdagsmeny vil foruten «Skavlan» bestå av «Hver gang vi møtes» og «God kveld Norge». Fredagskvelden skal i vinter fylles av «The Voice» og «Senkveld med Helene og Stian».

– Mangler dere nå et program på fredager?

– Vi har nok programmer. Det har blitt litt borte i all omtalen av «Skavlan», men vi har hatt veldig mange andre gode programmer og store suksesser på lufta, og skal stable på beina en vårmeny med en fullverdig fredags- og lørdagskveld.

Saken ble først publisert av Kampanje.