De skal lede Melodi Grand Prix i 2019

Heidi Ruud Ellingsen blir ny programleder sammen med Kåre Magnus Bergh.

Heidi Ruud Ellingsen blir ny programleder for Melodi Grand Prix sammen med Kåre Magnus Bergh, opplyser NRK i en pressemelding.

Hun er sanger, danser og skuespiller, og er blant annet kjent fra musikaler som «Spellemann på taket», «Singing in the rain», og TV-serien «Hjem». Mange har også sett henne som Solveig i «Peer Gynt»-spelet på Gålå. Denne høsten har hun blitt hyllet for hovedrollen som Alex i musikalen «Flashdance».

– Heidi er en stor entertainer som har en egen evne til å trollbinde publikum fra scenen. Hun har også en nærhet, en varme og en boblende entusiasme som smitter. Hun er en scenepersonlighet som MGP gleder seg veldig til å jobbe med. Det skal bli svært spennende å ta henne fra teaterscenen til et av de absolutt største TV-formatene, sier Prosjektleder og musikksjef Stig Karlsen om valget av Heidi Ruud Ellingsen som ny programleder.

Heidi Ruud Ellingsen sier det er en stor ære å bli spurt om å lede MGP sammen med Kåre Magnus Bergh.

– Melodi Grand Prix er en høytidsdag på linje med julaften og 17. mai. Dette er et av få programmer som er en del av vår felles hukommelse, og som binder generasjonene sammen. MGP er noe både jeg, min lille sønn og bestefar på 80 har et forhold til.

Om sin rutinerte programledermakker sier hun:

– Kåre Magnus har en evne til å få oss som seere til å slappe av. Han møter artistene på en raus, uselvisk og uhøytidelig måte og har en leken og respektfull tilnærming til sin rolle som programleder. All kred til han, det blir en fryd å få jobbe sammen.

