Slakter TVNorges Casino-comeback

– Statisk, tungt i sessen og forsvinnende lite å se på, skriver VGs anmelder.

TVNorge sender i desember fire programmer av «Casino» i anledning kanalens 30-årsjubileum. Første program ble langt fra et kjært gjensyn for landets tv-anmeldere.

«Skulderpute-tv», skriver VGs anmelder Morten Ståle Nilsen og triller terningkast to.

– «Nye Casino» er statisk, tungt i sessen, det er forsvinnende lite å se på. Mann med bart i smoking og pen dame i aftenkjole var vel og bra for 30 år siden, da vi ikke hadde andre skjermer enn tv-skjermen å se på. Da var vi underernærte. Nå er vi overstimulerte, skriver han.

Les også: Sandberg og Letnes refses for avisbrenning

Har ikke mikrofon

Også Dagbladets anmelder Marie Kleve nøyer seg med to øyne på terningen. Hun reagerer blant annet på at Hallvard Flatlands studiomakker Birgitte Seyffarth heller ikke i 2018 har fått utdelt en mikrofon.

– Hun får fortsatt ikke lov til å gjøre stort mer enn å smile i trang kjole. Eller, hun får trekke på skuldrene og vifte litt med hendene når Flatland stiller henne et par ja- eller nei-spørsmål helt i starten av programmet, som for å vise oss at neida, vi har ikke gitt etter for hylekoret og gitt henne en stemme. Det skulle tatt seg ut. I stedet blir publikum bedt om å klappe for hvor godt hun ser ut, før Flatland ber dem dempe seg litt, «for det kan gå til hodet på henne», skriver hun.

Det forklarer Discoverys mediesjef Hanne McBride på følgende måte overfor Dagbladet:

– Det av den enkle grunn at Birgitte selv ikke har lyst på en rolleendring. Det respekterer vi, uten at det er respektløst overfor kvinner verden over, sier McBride.

Les også: Ingjerd Østrem Omland blir ny TV-sjef i P3

Saken ble først publisert av Kampanje.