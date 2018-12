Denne filmen får du aldri se

Med mindre du blir over 100 år da.

Liker du filmene til skuespiller John Malkovich? Og kanskje en film i sci-fi-sjangeren passer deg godt. Vel, denne kan du se langt etter, nesten 100 år langt etter.

Tre år er gått siden filmen «100 years: The Movie You Will Never See» ble låst inne i et hvelv sammen med en flaske cognac av merket Louis XIII. Cognac-produsenten er medprodusent i filmen, samt at det ifølge Washington Post tok 100 år for cognacen å eldes.

Selv tre år etter at filmen ble låst inn, har det ennå ikke lekket informasjon om den. På IMDb er kun tre navn oppgitt blant skuespillerne, og på toppen av filmens side står følgende beskjed: «The content of this film is currently a secret, due to be revealed only when the title is released in 2115».

Der er filmen klassifisert som drama.

Sin City-regissør



Regissør er Robert Rodriguez som også er kjent for filmene «Desperado», «From dusk till dawn» og «Sin City».

Manuset er ført i John Malkovichs penn. Det er først og fremst som skuespiller vi kjenner ham. Og skal vi tro hans egne ord opplever han det ikke så veldig rart at han ikke får sett filmen selv.

– Dersom du er med i et skuespill, så får du ikke sett det. Jeg har sannelig også spilt i en del filmer jeg aldri har sett, og en del av disse er jeg heller ikke særlig fristet til å se, sier han til People.

Flaske med i filmen

Filmen har premiere i 2115, altså skal gjennomsnittlig levetid bli langt lenger enn i dag for at de som kan lese denne artikkelen på publiseringsdagen skal kunne se filmen. Og da skal også flasken med cognac ha blitt riktig modnet, altså er det lov å håpe på at de begge faller i god smak.

Det var cognac-produsenten som kom opp med ideen om det ekstraordinære pr-stuntet. Og ja, det drikkes cognac i filmen.

– Ja, det er en flaske med i filmen, men det handler om Johns visjon for fremtiden, forklarer regissør Rodriguez til Adweek.

– Jeg tenkte at dette var en fantastisk idé, og jeg skulle ønske at noe lignende ville skjedd også med noen av mine andre filmer, la Malkovich til.