Over 80 avisredaktører protesterer mot ny postlov

Redaktører i aviser over hele landet frykter for fremtiden dersom det blir kutt i antallet postombæringsdager.

– Vi frykter at kutt i postombæringen vil bety kroken på døra for mange av landets lokalaviser, sier leder i Landslaget for lokalaviser (LLA) Rune Hetland i en pressemelding, ifølge M24.

LLA har gått sammen med avisene Klassekampen og Nationen om kampanjen «Avisa skal fram». Kampanjen kommer i forbindelse med forslaget til ny postlov, som nå er ute på høring. I dag leverer posten 173.000 aviser på hverdager i områder hvor det ikke finnes avisbud, men i forslaget til ny lov legges det ifølge kampanjen opp til at avisene kun i snitt skal leveres 2,5 dager i uken.

I forbindelse med kampanjen har over 80 avisredaktører fra hele landet signert et opprop for fortsatt avislevering.

– Vi krever at avisa skal fram, også i distriktene. Avisene er med på å holde Norge sammen og bidrar til at ulike stemmer i hele landet hører og forstår hverandre, sier Hetland.