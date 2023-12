Disse får en ekstra dyr juleinnspurt

Det er under to uker til julaften og mange nordmenn begynner nå å kjenne på at alt kanskje ikke er helt i boks til feiringen ennå. Det er tid for julegaveinnspurt – og for mange: Stadig høyere skuldre.

Dette merkes også ute i trafikken. Antall ulykker går nemlig kraftig opp i denne perioden. Og julestresset på veiene treffer menn mye hardere enn kvinner.

– I fjor krasjet menn for nesten 600 millioner i desember. Regningen for kvinnene var mye lavere, med 235 millioner, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

FIre milliarder

Desemberstatistikk fra Finans Norge gjennom siste ti år bekrefter trenden. Menn har krasjet 173.863 ganger, mens kvinner «bare» har krasjet 92.441 ganger i julemåneden fra 2013-2022.

– Mennene kostet norske forsikringsselskap drøyt 4 milliarder kroner, mens ulykkene med kvinnelige sjåfører kostet 1,8 milliarder. Undersøkelser vi har gjort viser at menn havner i kjipe situasjoner bak rattet mye oftere enn kvinner, sier Ytre-Hauge og ramser opp at betydelig flere menn enn kvinner sier at de har:

Vært involvert i bilulykker

Småbulket med bilen

Blitt tatt i fartskontroll

Fått bot

Kjørt uten å vite at de var edru

Nei, det er ikke i køen de fleste ulykkene skjer

DYRT: Førjulsstress fører til mange ulykker hvert år. Og da kan skadene bli store.

Følger ikke med

– Alt dette handler ikke bare om at menn kjører mer enn kvinner. Her må det en holdningsendring til hos mange menn, sier fagsjefen i Frende.

Han er tydelig på årsakene bak desemberbulkingen, for begge kjønn.

– Mye handler om uoppmerksomhet og stress. Vi ser mange uhell på parkeringsplasser, påkjørsler bakfra og ryggeulykker i desember. Disse skjer mye sjeldnere hvis alle følger med på veien og ikke har oppmerksomheten i gavelister og juleplanlegging, sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.

Noen dager går igjen

Dette er de tre verste kollisjonsdagene Kvinners verste desemberdager bak rattet de siste ti årene:

15. desember: 3902 23. desember: 3887 22. desember: 3835

Menns verste desemberdager bak rattet de siste ti årene:

23. desember: 7269 22. desember: 7080 15. desember: 7050

Slik unngår du julebulken

Rygg inn på parkeringsplassen, så har du fronten rett vei når du skal ut igjen med bilen full

Ikke stol blindt på sensorer, det er ikke alt de får med seg (for eksempel lave kanter)

Ikke bli stresset hvis du kommer inn på en overfylt parkeringsplass. Pust med magen

Ikke fikle med mobilen eller anlegget når du kjører

Sørg for at rutene er skikkelig skrapet og fri for dugg i alle retninger før du kjører (Kilde: Frende Forsikring)





Denne artikkelen ble først publisert av Broom.no