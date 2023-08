18-åring holdt nullen i debuten for Sarpsborg: – Helt fantastisk

Sarpsborg stilte med Sundling i buret etter at Leander Øy mistet oppgjøret som følge av skydom. Med fem innslupne mål i hver av de tre siste bortekampene, var det en reell frykt for baklengsmål også lørdag.

Isteden endte det med en stor opptur for Stefan Billborns menn. Mikkel Maigaard fikk nettkjenning både før og etter pause og var med på å sikre 3-0-seier til gjestene. Henrik Meister scoret også for gjestene. Sundling kunne på sin side notere seg for smultring i debuten.

– Det var helt fantastisk. De spillerne jeg har foran meg gjør jobben min så enkel som mulig. Jeg har ikke så mye å gjøre i dag, sa debutanten til TV 2 etter kampen.

Dermed tapte Odd på hjemmebane etter to strake seirer hjemme. Sarpsborg brøt på sin side en rekke på tre strake bortetap.

Sarpsborg leverte sterkt i sesonginnledningen, men har fått det tøffere de siste rundene. Billborns menn kunne skilte med én ensom seier på de siste fem kampene før inneværende runde.

Resultatet sender dem opp til en foreløpig sjuendeplass på tabellen før endt runde. Odd er på plassen bak og er to poeng fattigere.

Odd møter Vålerenga på bortebane neste runde. Sarpsborg tar på sin side imot høytflygende Tromsø.