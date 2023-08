Jakob Ingebrigtsen og Gilje Nordås videre på 1500 meter i VM: – Måtte opp i tet

Ingebrigtsen jakter sitt første VM-gull på favorittdistansen og hadde full kontroll i forsøket lørdag.

Med tiden 3.33,94 vant han heatet og er videre til semifinalen. Ingebrigtsen har 3.27,14 som personlig bestetid på distansen.

– Det var greit. Det er alltid godt å være ferdig med forsøksheat. Det så ut til at han ene kenyaneren hadde bestemt seg for å springe hardt, og da tenkte jeg å tette luken. Da havner man litt midt i der man ikke vil være, så da måtte jeg opp i tet, sa Ingebrigtsen til skrivende presse etter løpet.

Begge nordmenn videre

22-åringen slaktet seg selv etter 4.-plassen på 1500 meter i Doha-VM i 2019. Det samme skjedde da han ble nummer to bak Jake Wightman i VM i Eugene i USA i fjor sommer. Han har vært klar på at alt annet enn gull i årets mesterskap er en stor skuffelse.

Også klubbkollega Gilje Nordås skal løpe semifinale på 1500 meter søndag. Han ble nummer fem i sitt heat på tiden 3.34,67.

Det skjedde likevel ikke uten drama. Underveis var han i trøbbel, men han kjempet seg tilbake og tok seg videre.

– Det er slikt som skjer, og man blir rammet av det av og til. Men det er noe med når man er i kontroll og er i god form. Det kostet litt … Jeg skal innrømme at jeg har gått inn her med litt høye skuldre for det er et visst press. Alle forventer at jeg skal komme videre, og det gjør jeg og, sa Nordås til pressen.

– Jeg gleder meg til i morgen. Det var en fin oppladningsøkt, fortsatte han.

Medaljekandidat

Sandnes-løperen har levert flere sterke resultater og er medaljekandidat i Ungarn. Han har hatt Gjert Ingebrigtsen som trener etter at det ble klart at sistnevnte sluttet som trener for sønnene i fjor.

Semifinalen går av stabelen søndag, mens finalen er onsdag. Både Ingebrigtsen og Nordås er satt opp til å løpe 5000 meter senere i mesterskapet.