Kule: Thomsen røk ut i VM-kvaliken

25-åringen støtte 19,97 meter i sitt første forsøk, men fikk dødt på de to neste og endte dermed opp på en skuffende 21.-plass.

– Det har blitt litt ustabilt for Thomsen i år, og han lykkes ikke med å få ut sitt beste når det gjelder som mest, kommenterte Jan Post på NRK.

Det var bare de 12 beste som tok seg videre fra VM-kvalifiseringen.

Brasilianske Darlan Romani var best i kvalifiseringen med et støt på 22,37 meter. Italienske Zane Weir (21,82 meter) fulgte som nummer to, mens Tom Walsh (21,73) fra New Zealand støtet tredje lengst.