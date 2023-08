Politiet etterforsker dødsfall i Ringerike som drap

Ingen er foreløpig pågrepet, og etterforskningen pågår for fullt, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Saken ble først etterforsket som et mistentlig dødsfall.

– Mannen ble funnet i nærheten av en hytte, øst for Vestre Bjonevatnet og funn på stedet gjorde at det innledningsvis ble etterforsket som et mistenkelig dødsfall. Avdøde er sendt til obduksjon. Politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapport som tilsier at dette videre vil bli etterforsket som et drap, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt.

Området er sperret av og det skal gjennomføres flere undersøkelser på stedet. Politidistriktet har bedt Kripos om bistand til både teknisk og taktisk etterforskning i saken.

– Det jobbes videre med innhenting av tekniske spor, og det vil bli gjennomført rundspørringer i området der mannen ble funnet. Det skal også gjennomføres avhør av vitner, sier Henriksen.