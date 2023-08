Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og hans kone Olena kom lørdag på et uanmeldt besøk til Sverige. På programmet sto møter med statsminister Ulf Kristersson og audiens hos kong Carl Gustaf og dronning Silvia.

«Fokus på møtene dreier seg om situasjonen i Ukraina og Sveriges fortsatt sterke engasjement og støtte til Ukraina», het det i en pressemelding fra den svenske regjeringen.

Gjennom formiddagen satt Zelenskyj og Kristersson i samtaler på regjeringens feriested i Harpsund, 120 kilometer vest for Stockholm. På en påfølgende pressekonferanse takket den ukrainske presidenten for all støtte, spesielt kampkjøretøyet CV90 som nå skal produseres i Ukraina.

– Flaggene våre har samme farger. Forholdet mellom våre land går flere hundre år tilbake i tid. I dag er flere av Sveriges moderne våpen i ditt land og hos soldatene dine slik at du kan forsvare landet ditt, understreket Kristersson.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nasjonal stolthet

Men på pressekonferansen ba Zelenskyj også om det svenske jagerflyet JAS Gripen, som han kalte en nasjonal stolthet. 45-åringen har lenge higet etter vestlige kampfly – og da særskilt amerikanske F-16-jagerfly.

– Gripen er Sveriges stolthet. En slik stolthet burde man kunne dele, sa Zelenskyj og henvendte seg til Kristersson, som svarte med et smil.

– Det er viktig at vi tar store skritt fremover, som dette. Jeg tror vi vil se handling i løpet av de neste ukene. Jeg tror de vil tilby å levere fly, fortsatte presidenten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Harpsund møtte Zelenskyj også riksdagens talsmann, Andreas Norlén, forsvarssjefen og lederne for riksdagspartiene. Mens han satt i politiske samtaler med regjeringen, besøkte hans kone Olena sårede ukrainske soldater på sykehus.

Møtte kongen

Senere tok kong Carl Gustaf og dronning Silvia imot Zelenskyj og kona på Stenhammars slott. Etter å ha snakket i om lag en time, samlet kongeparet seg igjen på trappen til slottet hvor de tok farvel før Zelenskyj og kona dro videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Før besøket skrev Zelenskyj i sosiale medier at han og Olena takker alle svensker som støtter Ukraina og at lørdagens samtaler blir viktig for forsvarssamarbeid og Ukrainas integrasjon i Europa.

– Vi gir vår fulle støtte til Sverige på veien mot Nato. Vi er overbevist om at vi sammen vil kunne garantere for langvarig fred i hele Østersjø- og Svartehavs-regionen, het det i et innlegg fra Zelenskyj på Facebook.

Første i Sverige

Besøket er Zelenskyjs første i Sverige. Tidligere har han besøkt en rekke andre land i Europa siden den russiske invasjonen i februar i fjor, og det første utenlandsbesøket var til USA i desember i fjor.

Tirsdag vedtok den svenske riksdagen en ny støttepakke til Ukraina til en verdi av 3,4 milliarder svenske kroner. Fra før har Sverige bevilget 17 milliarder kroner i tolv forskjellige støttepakker, 15,6 milliarder i militær støtte som Archer-artilleri og Leopard stridsvogner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den russiske invasjonen i Ukraina var den direkte foranledningen til at Sverige forlot sin hundreårslange nøytralitetslinje og søkte opptak i Nato. På grunn av tyrkisk motstand har Nato ennå ikke ratifisert medlemskapet.

Ingen Norgestur

Det er ikke kjent hvor den ukrainske presidenten reiser etter Sverige-turen, men Statsministerens kontor opplyser til VG at Zelenskyj ikke kommer til Norge.

Søndag skal Zelenskyj ha det han kalte «forhandlinger med andre land som støtter oss og leverer utstyret som er nødvendig for at vi skal vinne denne krigen».

Ifølge nyhetsbyråene TT og Ritzau skal blant annet Danmark forberede et eventuelt besøk. Søndag skal statsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen møtes på Skrydstrup lufthavn. Det opplyste Frederiksens kontor fredag, uten å si hva møtet handler om.