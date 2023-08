Mann kritisk skadd etter MC-ulykke i Tysvær

Mannen er fløyet til universitetssykehuset i Stavanger med luftambulanse, skriver Sørvest politidistrikt på X/Twitter.

Til sammen var det tre personer som var involvert i ulykken. De andre personene satt i en personbil som kolliderte med motorsykkelen. Ingen av disse to personene skal være fysisk skadd.

Veien er stengt på stedet, men åpen for manuell dirigering. Det meldes om lange køer.

Operasjonsleder Brit Randulff sier til NTB at de fikk melding om hendelsen klokken 8.35.

– Foreløpig har vi fått informasjon om at motorsyklisten har kommet over i motsatt kjørefelt, men hvordan vedkommende har havnet i dette kjørefeltet, er det for tidlig å si noe om.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på vei til stedet.