Israels president advarte Kongressen mot antisemittisme

I talen, som Isaac Herzog holdt i forbindelse med en markering av at det er 75 år siden staten Israel ble opprettet, forsikret han også at forholdet mellom Israel og USA fortsatt er sterkt.

Herzog advarte de amerikanske folkevalgte om at kritikk av Israels regjering kan gli over i antisemittisme.

– Jeg er ikke uvitende om kritikk blant venner, inkludert fra respekterte medlemmer av dette huset. Jeg respekterer kritikk, særlig blant venner, selv om man ikke alltid behøver å akseptere den, sa Herzog til en felles samling for Senatet og Representantenes hus.

– Men kritikk av Israel må ikke gå over streken og fornekte staten Israels rett til å eksistere. Å stille spørsmål ved det jødiske folkets rett til selvbestemmelse er ikke legitimt diplomati, det er antisemittisme.

Omstridt reform

Forholdet mellom Joe Bidens styre i USA og statsminister Benjamin Netanyahus regjering i Israel er for tiden svært anstrengt, ikke minst på grunn av Netanyahus kontroversielle rettsreform. I Det hvite hus advarte Biden Herzog mot å gå for fort fram med endringene, som har utløst store protester. Kritikerne sier reformen vil svekke domstolenes uavhengighet og føre til mer politisk innflytelse over rettsvesenet.

I talen til Kongressen sa Herzog at «de smertefulle og dypt foruroligende» demonstrasjonene er «det tydeligste tegnet på styrken i Israels demokrati».

– Selv om vi jobber oss gjennom krevende spørsmål, slik dere også gjør, vet jeg at demokratiet vårt er sterkt og motstandsdyktig. Israel har demokrati i sitt DNA, sa Herzog.

Intern motstand

Den israelske presidenten har i hovedsak en seremoniell rolle, og han er langt mindre kontroversiell enn statsminister Benjamin Netanyahu. Det har likevel vært gnisninger i partiet til president Joe Biden i forbindelse med besøket.

En håndfull demokrater i Kongressen som lenge har kritisert Israels konservative regjering og anklaget den for å stenge palestinere ute, boikottet onsdagens tale.

Felles verdier

Herzog sier han lengter inderlig etter fred med det palestinske folket, men sier også at det er moralsk forkastelig å juble for terrorangrep mot israelere.

Flere ganger underveis fikk Herzog stående applaus for talen, der han også sa at Israel og USA alltid har stått for de samme verdiene.

– Våre to nasjoner er begge mangfoldige, livsbejaende samfunn som står for frihet og likhet.