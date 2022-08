Sprutorgasme er både et litt ukjent og mytisk fenomen som noen kvinner får når de har sex. Kan det sammenliknes med ejakulasjon hos menn? Er sprutorgasme bedre enn en vanlig orgasme? Og hva synes kvinnene selv om dem?

I en studie fra Göteborgs universitet snakket forskerne med kvinner mellom 23 og 69 år som alle hadde opplevd såkalt sprutorgasme, eller kvinnelig utløsning.

Kvinnene hadde fått det enten på egen hånd eller mens de hadde sex med menn. Noen hadde også opplevd fenomenet med kvinnelige sexpartnere.

Uansett ga opplevelsen opphav til vidt forskjellige følelser.

– Noen beskrev det som en supermakt og var stolte over hva kroppen deres kunne gjøre. Sprutorgasme ga dem en dypere og annerledes tilfredsstillelse enn en orgasme uten utløsning, sier Jessica Påfs, forsker i seksuell helse ved Göteborgs universitet, i en pressemelding.

Hun publiserte nylig en vitenskapelig artikkel om temaet i tidsskriftet Sexualities.

Skammet seg over spruten

Men det var også kvinner som skammet seg over sprutorgasmene sine.

De følte seg flaue eller skamfulle over at de «tisset på seg» under samleie. I mange tilfeller var dette knyttet til en angst for hva væsken egentlig var, og om det var urin i den.

De var også bekymret for hvordan partneren ville reagere og prøvde å forhindre utløsningen.

– Innimellom var det andre som var mer eller mindre likegyldige til det. Noen var også ganske skuffet over at det ikke ga noen følelse av orgasme, sier Påfs.

Studien inkluderte 28 kvinner i Sverige.

Hva er sprutorgasme?

Sexolog og sykepleier Siv Gamnes har hatt flere klienter som kommer til henne med problemer knyttet til sprutorgasme.

Hun ser den samme tendensen som den svenske forskeren, at følelsene er ganske ulike.

Men først: hva er egentlig sprutorgasme?

– Det at det kalles en orgasme, er egentlig litt misvisende, sier Gamnes til forskning.no.

– Det har ikke nødvendigvis noe med orgasme å gjøre. Sprutorgasme kan komme før selve orgasmen, den kan komme samtidig eller den kan komme etterpå.

Uansett kommer den enten som en sprut eller at væsken bare sildrer ut fra underlivet til kvinnen.

Kan komme fra kjertler i underlivet

Hva denne væsken er for noe, er fremdeles litt usikkert, ifølge Gamnes.

– Man vet strengt tatt ennå ikke helt hva dette er for noe slags væske. Hos noen kommer det bare litt og da kan vi tenke at det kommer fra noen kjertler i underlivet. Det finnes nemlig noen kjertler der som kan inneholde den mengden væske, forteller hun.

Mens hos noen kvinner kommer det så mye at det finnes ingen kjent kjertel i underlivet som kan romme så mye væske.

– Og da tenker man at det må jo være urin. For det er de den eneste beholderen i underlivet som faktisk kan inneholde så mye væske som kommer ut av enkelte, sier Gamnes.

En italiensk studie fra 2015 bekrefter langt på vei dette. Der undersøkte forskerne væsken fra syv kvinner som hadde fått sprutorgasme og fant ut at det meste av innholdet var urin, i tillegg til små mengder kreatin, urinsyre og et enzym som produseres i prostatakjertelen hos menn.

Tisser på seg

Gamnes tror dette bidrar til at noen av kvinnene skammer seg over å få sprutorgasmer.

– Mange kvinner synes det er ukomfortabelt at det blir så vått. De er veldig redde for at partneren skal tro at de har tisset på seg. Så det er ofte det som gjør det skammelig, sier Gamnes.

– For noen så er dette et så stort problem at de faktisk unngår å ha sex fordi de vet at enten kommer de til å søle til laken og madrass, eller så må de dekke til med plast eller ta andre forholdsregler. Så for noen er dette en stor utfordring.

En snakkis

Gamnes har jobbet med seksuell og reproduktiv helse i snart 30 år. Hun har behandlet mange som kommer til henne, med sprutorgasmer de gjerne vil bli kvitt.

Men hun får også besøk av kvinner som gjerne vil ha det, men som ikke får det til.

– Sprutorgasmer har fått en slags status, det har nesten blitt en snakkis. Enkelte menn for eksempel, opplever sprutorgasme som den ultimate bekreftelsen på at de har vært en god elsker for partneren sin, forteller Gamnes.

– Dette har blitt omtalt i veldig positive retninger, og jeg tror nok det har ført til at mange tenker at det ville vært kult, og litt spesielt.

Kan trenes opp

– Er det mulig å oppnå sprutorgasme med vilje?

– Det finnes dem som sier at man kan trene seg opp til å få sprutorgasmer, sier Gamnes.

Men det kommer litt an på hva man mener sprutorgasmer faktisk er.

Kvinner har ingen kjertler i underlivet som det er mulig å ta kontroll over, ifølge Gamnes.

– Det eneste vi kan kontrollere er urinblæra. Vi kan godt øve oss opp til å gi så mye slipp på muskulaturen at urin støtes ut eller at det blir en sprut ut av det, sier hun.

Men hvis dette egentlig er en kjertel som ligger et eller annet sted i underlivet, vil det være veldig vanskelig å ta kontroll over den og å trene seg opp.

En god tissefølelse

– Hvordan føles det å få sprutorgasme?

– Noen får en sterk tissefølelse, før spruten kommer, ifølge Gamnes.

– De fleste opplever det samtidig med den vanlige orgasmen sin, forteller hun.

Dette kan gi en litt forsterket følelse av nytelse, for da kommer tissefølelsen i tillegg.

– Da blir det kanskje noe ekstra spenning rundt det. Det kan gjøre opplevelsen mer positiv for dem som synes at dette er ok, sier Gamnes.

– Men de som får det før eller etter selve orgasmen, beskriver det som en vanlig trang til å tisse, og at det ikke er så mye mer ved det.

Referanse:

Jessica Påfs: En seksuell supermakt eller en skam? Kvinners divergerende opplevelser av spruting/kvinnelig utløsning i Sverige. Sexualities. 2022.

Saken ble først publisert hos Forskning.no