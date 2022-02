Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



Skandinavias største campingkjede, First Camp, gjør nå sitt første oppkjøp i Norge. Kjeden har allerede 58 destinasjoner i Sverige og Danmark og kjøper nå Norsjø Ferieland i Telemark.

– Vi har fulgt med på det norske markedet en stund, og det føles fantastisk at Norge nå er vårt tredje land. Norske campere er allerede i dag en viktig målgruppe for oss, og nå kan vi tilby dem et First Camp-alternativ også i hjemlandet. Dette er vårt første skritt mot å bli en stor campingkjede også i Norge, sier Johan Söör, adm. direktør i First Camp.

First Camp har ambisjoner om å vokse sterkt i Norge de kommende årene, og har som mål å ha et titalls destinasjoner i Norge innen tre til fem år.

First Camp er eiet av det norske private equity-selskapet Norvestor.

Oppkjøpet av Norsjø Ferieland samt andre oppkjøp de seneste månedene gir selskapet en samlet årlig omsetning på over 900 millioner kroner.

KJØPER: Johan Söör, adm. direktør i First Camp.

– Veldig fragmentert

– Vi ser mange utviklingsmuligheter. Akkurat som i Sverige og Danmark er Norge et veldig fragmentert marked med mange enkeltstående, familieeide campingplasser, sier Söör.

– Det blir stadig viktigere i campingbransjen å ha en stor bookingkanal på nett, og nettsiden til First Camp er allerede i dag den største bookingkanalen for camping og hytteovernatting i Skandinavia. Da kan nye gjester finne campingplassene vi kjøper opp, sier Ola Bååth, investeringssjef i First Camp.

Norsjø Ferieland, som nå er kjøpt opp, har 260 campingplasser, 32 hytter, restaurant og Norges eneste ziplinebane for wakeboard, hvor det også er blitt arrangert VM.

SELGER: Vebjørn Hagen og Marita Veum

Campingplassen ligger ved innsjøen Norsjø, midt mellom Skien og Notodden.

Den tiltrekker seg gjester fra både Vestlandet og Oslo-området.

First Camp overtar campingplassen i i løpet av februar.

Dagens eiere, Vebjørn Hagen og Marita Veum, vil fortsette å jobbe innenfor First Camp.

Betingelsene er ikke offentlig kjent, men det er naturlig å se for seg at avtroppende eiere har fått aksjer i First Camp i kombinasjon med et kontantoppgjør som avhenger av hvordan deres egen bedrift utvikler seg.

Trolig ligger verdsettelsen av Norsjø Ferieland rundt 25–30 millioner kroner pluss gjeld på rundt 12 millioner.

Utnytter beste praksis

First Camp har vokst hurtig de seneste årene, og har gått fra 120 millioner kroner og 20 destinasjoner i Sverige i 2017, til nå å ha 59 destinasjoner i Sverige, Danmark og Norge til sammen.

- Camping er lokal business. Hvilke stordriftsfordeler ligger det i å eie flere?

– Digital booking er viktig. I tillegg kan vi utnytte best practice mellom destinasjonene, og tjene på samordning av IT, eiendommer og innkjøp. Dessuten vet gjestene hva de får når de kommer til en kjede.

Pengesterke konkurrenter

Norvestor-selskapet er imidlertid ikke det eneste som har fått snusen på campinglivet.

Med nystartede Tellus satser private equity-selskapet Credo Partners på konsolidering av forhandlere av campingvogner og bobil.

Og Adolfsen-brødrene har holdt på siden 2016 med Ferda, som jobber i samme segment.

Flere store på camping-kjøp



Ifølge Dagens Næringsliv er ytterligere to aktører på oppkjøpsjakt i Camping-Norge.

Topcamp ble etablert i 2011 av investoren og gründeren Thorstein Berg, som fikk med seg milliardærer som Rune Stokke, Per G. Braathen, Edvin Austbø, Hallgrim Thon og Torstein Tvenge.



For et år siden hadde Topcamp seks campingplasser, og nå har det ni.

Den andre aktøren heter Utflukt Campinvest, som eies med halvparten hver av NAF og investo John O. Solberg. Selskapet eier Larkollen Camping og Nes Camping Jeløya.