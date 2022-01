Høye strømpriser gir utleiekrangler

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



Av praktiske årsaker har en del utleiere av bolig valgt å leie ut for en månedspris inkludert strøm. Det har de fått merke nå som strømprisene er så høye.

– Kan huseieren da kreve høyere leie?

– Nei, har utleier inngått en avtale om å leie ut med strøm inkludert i leien, er det det som gjelder, og huseieren må ta det tapet, sier Anders Leisner advokat og leder av juridisk avdeling i Huseierne.

Huseierne har i det siste fått en rekke telefoner fra utleiere som har oppdaget at det plutselig ikke var like lønnsomt å leie ut lenger, når strømregningen ble så høy. Men det gir ikke utleier rett til å kreve mer i leie av den grunn.

– Husleien kan indeksreguleres etter konsumprisindeksen én gang i året, sier Leisner.

– Dersom leieforholdet har vart i tre år kan husleien også justeres til markedsleie, såkalt gjengs pris, sier Leisner.

I begge tilfeller må leietageren varsles skriftlig minst 30 dager før endringen trer i kraft.

Større oppjustering

ETTER INDEKS: – Husleien kan indeksreguleres etter konsumprisindeksen én gang i året, sier Anders Leisner i Huseierne. Foto: Huseierne

– Ettersom konsumprisindeksen også inkluderer strømprisen, og at de høye strømprisene er en av årsakene til at konsumprisindeksen nå er så høy, medfører det at mange utleiere kan ta en større oppjustering enn normalt, sier Leisner.

– Dermed kan man faktisk si at en konsumprisregulering av leieprisen kan gi et urimelig utslag i de tilfellene der leietager selv betaler for strømmen, påpeker han.

– Så det er ikke noe annet utleier kan gjøre for å få dekket strømregningen?

– Nei, det viktigste er nok å lære til neste gang. For de fleste vil det være fornuftig at leietager har et eget strømabonnement, hvis det er mulig.

– Selv om det koster en del å legge inn en ekstra måler?

– Ja, det vil nok lønne seg i lengden hvis man skal leie ut for en lengre periode, sier han.

– Et annet alternativ er at man lager en god avtale, der man stipulerer et forbruk, og så gjør en avregning en gang i året. Basert på det totale forbruket, størrelse på leiligheten og antall ovner bør det være mulig å finne et fornuftig overslag, sier han.

– Å la strøm være inkludert i leieprisen vil lett kunne medføre at leietageren ikke er bevisst sitt strømforbruk og sløser med strømmen. I tillegg til at det vil gi store økonomiske kostnader for utleier, vil det også være problematisk i et miljøperspektiv, sier Leisner.

Forhandling

– I og med at konsumprisindeksen har steget så mye på grunn av økningen i strømprisene, er det mulig å tenke seg at det kan være et visst forhandlingsspørsmål, der man setter inn en strømmåler, og samtidig velger å justere leien med konsumprisindeksen uten elektrisitet (KPI-JEL).

– Men hva hvis leietageren i kjellerleiligheten har en egen måler, og skrur av all varme når han eller hun reiser på ferie vinterstid?

– Det bør man definitivt ikke gjøre, da kan man risikere at vannet fryser, sprukne rør og vannskader. De fleste leiekontrakter inkluderer et punkt om at leietager må sørge for oppvarming av leiligheten til en viss grunntemperatur, for at noe slikt skal unngås. Og har man ikke det i leiekontrakten, bør man sørge for at man får det med ved neste anledning.