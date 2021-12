I Storbritannia vurderer regjeringen nå å ta i bruk genmodifisering i husdyrnæringen for å blant annet forhindre at millioner av hanekyllinger blir slaktet hvert år.

Ifølge BBC har britiske forskere klart å avle frem bare hunn- eller hannkull av mus ved hjelp av genmodifiseringsteknologi.

I tillegg til å forhindre slakt av uønskede hanekyllinger, vil de også kunne avle frem ønsket kjønn på forsøksmus.

Kan ha stor innvirkning på dyrevelferden

Teknikken forskerne har brukt går ut på å deaktivere et gen som er involvert i embryoutvikling.

Systemet brukt i prosessen kan programmeres til å gå på enten mannlige eller kvinnelige embryoer på et veldig tidlig stadium av utviklingen.

Forskerne mener at teknikken kan fungere på husdyr, og de er i diskusjoner om å sette opp vitenskapelige pilotstudier med Roslin Institute nær Edinburgh, som er blant verdens ledende innen genmodifisering av husdyr.

Dr. Peter Ellis fra Kent University sier at hvis resultatene oversettes fra laboratoriet til kommersiell bruk, kan de ha en stor innvirkning på dyrevelferden.

– Mellom fire og seks milliarder kyllinger i fjærkreindustrien blir drept hvert år på verdensbasis. I prinsippet kunne vi satt opp et system slik at i stedet for å avlive kyllinger etter det er klekt – når de har et nervesystem og potensielt er i stand til å lide – så blir disse eggene lagt, men klekkes rett og slett aldri, sier han til BBC News.

Vil først og fremst brukes på mus

Først og fremst vil uansett denne teknikken brukes til å redusere antallet labratoriemus som blir drept fordi enten hanner eller hunner er nødvendig for de ulike medisinske eksperimentene.

Dr. James Turner, fra Francis Crick Institute i London, har identifisert 25.000 forskningsartikler publisert de siste fem årene hvor forsøkene krevde kun hann- eller hunnmus. Han tror denne forskningen kan ha umiddelbar og verdifull innvirkning i vitenskapelige labratorier.

En uavhengig rapport publisert tidligere denne uken uttalte at dyrevelferd måtte være kjernen i enhver lempelse av reglene for tillate genmodifisering av husdyr.

En av rapportforfatterne, Peter Stevenson, som er sjefspolitisk rådgiver for husdyrvelferdsorganisasjonen Compassion in World Farming, sier at han generelt er «på vakt» når det gjelder genmodifisering, fordi den kan brukes til å forankre industrielt husdyrhold. Han ønsker derimot muligheten for å velge kjønn på kyllinger velkommen, for å forhindre masseslakt av hanekyllinger.

NOAH er positiv

NOAHs talsperson, Siri Martinsen, sier de er positive til bruk av genmodifisering på denne måten, men krever strengt regelverk. Foto: Bente Isefjær / NOAH

Den norske dyrevelferdsorganisasjonen NOAH har lenge jobbet for et forbud mot masseslakt av hanekyllinger i norsk fjærkreindustri.

NOAHs talsperson, Siri Martinsen, sier til ABC Nyheter at også de er positive til at genmodifisering kan bli brukt på denne måten.

– Det viktigste for oss er å fase ut masseproduksjonen av dyr i industrielt husdyrhold. Men hvis dette er en måte å stoppe kverning av millioner av hanekyllinger på så er vi positive til det.

– Det er viktig at det ikke blir fritt frem for å bruke genmodifisering på dyr for å øke utnyttelse og profitt. Vi har dessverre tradisjon for å utnytte dyr maksimalt, og dette er et verktøy som det ikke bør være lov å bruke med en slik intensjon. Det bør kun brukes til å hindre lidelse. Derfor må et strengt regelverk på plass, avslutter hun.