Det viser tall for kortbruken til DNB-kunder for perioden 21. juni til 18. juli, skriver E24.

Forbruker er imidlertid fortsatt mye lavere enn før pandemien.

– Vi ligger gode 70 prosent under normalen i snitt. Siden jul er det et nivå vi har peilet oss inn på. Vi har ikke trodd på en masseflukt fra Norge, men norgesferie for mange – og slik ble det, sier Ine Oftedahl, DNBs direktør for datatransformasjon.

Den eldste aldersgruppen (60-79 år) bruker mest per kunde, mens den yngste aldersgruppen (18-24 år) bruker minst.

Østlendinger er rausest med kortbruken, mens kunder fra Nordland og Troms og Finnmark har brukt minst.

I Sverige har pengebruken økt med hele 219 prosent fra samme tid i fjor, mens mest penger er lagt igjen i eurolandene.