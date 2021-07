Flere blir syke av flåttbitt

På samme tid i 2020 var det meldt om 167 tilfeller, og de fire årene før dette var også antallet lavere, viser tall fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

En økning under coronapandemien er forventet, sier leder for Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, Randi Eikeland, til P4.

– Under pandemien har folk vært mer ute i skog og mark, og da får en flere flåttbitt, og da er risikoen for sykdom større, sier hun.

48 av tilfellene som er registrert fra 1. januar til 18. juli, er i Agder. I Vestland fylke er det registrert 31 tilfeller, 25 tilfeller i Viken og 18 i Vestfold og Telemark.

Det er skogflått som overfører bakterien borrelia som gir borreliose. Bakterien kan spre seg til nervesystemet og gjøre folk skikkelig syke.

Eikeland ber folk følge med på huden og sjekke ofte etter flått når de er ute i naturen for å redusere risikoen for sykdom.

– Hvis man får et utslett som vokser i stedet for en irritasjon som gir seg fort, så bør man kontakte lege for å få antibiotika.