Parkere bilen lenge? Da er det noen ting du bør tenke på

Hei. Vi har et feriehus i Spania som til sammen ikke brukes mer enn få noen uker i året. Kun et par uker om sommeren og kanskje et par om vinteren. (Men, JA, valget om å kjøpe bil å ha når man kommer nedover er tatt).

Spørsmålet er da som følger:

Er det noe spesielt vi må tenke på når bilen står såpass mye ubrukt og generelt blir lite brukt?

Jeg tenker kun på det rent mekaniske. At alt skal virke. Det er snakk om en billig bruktbil, så om lakken falmer etc. bryr jeg meg ikke så mye om.

Benny svarer:

Heisann. Dette med langtidslagring av biler er en problemstilling som dukker opp i denne spalten innimellom.

Det aller viktigste er at batteriet vedlikeholdslades mens bilen ikke er i bruk slik at dette ikke blir «flatt». Da får du ikke start på bilen når du kommer.

Det er liten tvil om at en bil har det best når den blir kjørt og brukt jevnlig. Da unngår man typiske stå-skader, slik som uttørkede pakninger i motor og drivverk og foringer i understellet. Noe som kan gi henholdsvis lekkasjer og knirkelyder. En annen ting er at bremsene kan sette seg. Sistnevnte løses ved en god rengjøring og oppsmøring. Noe som anbefales. Smøres bør også andre overføringer, for eksempel til clutchen.

Helst under tak

Du sier ikke noe om bilen skal stå under tak, eller ute i solsteiken. Under et tak er definitivt å anbefale. Ikke minst med tanke på dekkene, som ikke er spesielt glade i UV-stråler fra sola og sterk varme. De kan fort bli både harde og sprekke opp. Et tak eller en skyggefull plass vil også være godt både for lakk og interiør.

Utover disse få, enkle rådene er det lite man kan gjøre for å forebygge stå-skader. Utover det å håpe på det beste.

Om bilen brukes så lite som du sier, tenker jeg kanskje at det å «dele» den med andre sommerhus-beboere i nærheten kan være en god ide. Da får man delt på utgiftene og bilen får jevnligere mosjon og dermed mindre sjanse for typiske stå-skader. Jeg ser definitivt at det kan være en krevende øvelse, men med en god avtale med skikkelige folk man kan stole på, bør det la seg gjøre uten at konflikter oppstår. Grundig utvendig og innvendig vask, samt full tank ved hjemreise bør være obligatorisk.

Ønsker deg lykke til med både bil og sommerhus!

